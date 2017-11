Quique Sánchez Flores: “Un mal resultat ens allunya massa de l’objectiu”

La victòria contra el Betis no va tenir continuïtat en caure al camp del cuer , l’Alavés, i davant el València a Cornellà. El bon joc del darrer partit no va servir per sumar els tres punts i l’Espanyol és ara catorzè a la classificació. Quique Sánchez Flores ha deixat clar aquest matí que l’equip sap que ja toca començar a sumar punts, més enllà de com es faci. “Tots sabem que ens falta rematar els partits i guanyar-los per tenir la satisfacció completa. Sabem que hem fet molts partits bons i és tranquil·litzador, però som superconscients que cal començar a sumar victòries. La prioritat és guanyar. Hi ha una idea comú, que és la de sumar quant abans millor.”

L’entrenador de l’Espanyol ha donat la llista de convocats contra el Getafe, amb Álvaro de principal novetat i les absències respecte l’última de Duarte, Diop i el lesionat Baptistao. El tècnic ha elogiat el rendiment en les últimes setmana en els entrenaments del punta badaloní. La manca de gol és una de les xacres de la temporada, però Quique Sánchez Flores, que ha criticat el poc encert dels llançadors en les accions a pilota aturada, descarta tocar res dels sistema ni l’alineació. “Tot té una continuïtat. Mai entrenem en funció dels resultats sinó del creixement. Si ens estanquem en alguna cosa, insistim. I si no, anem a altres coses. No hi ha obsessió alguna, però sí conscienciació que s’estan fent les coses bé, però treballem per guanyar partits. Un resultat que no ens agradi ens allunya massa de l’objectiu i és massa d’hora per a això.”

Així, l’objectiu de la temporada és millorar el vuitè lloc de la passada campanya, lluitant per entrar a Europa. L’Espanyol té menys punts que fa un any, però Quique Sánchez Flores ha insistit que no estan lluny de començar a rendir com s’espera. “Hem fet més bons partits que la temporada passada, però tenim algun punt menys. No ens preocupa excessivament perquè vam trigar 19 partits a situar-nos en la novena posició, que et situa a prop de l’objectiu, i no la vam deixar. Fins i tot vam pujar al vuitè lloc a l’última jornada. L’any passat vam insistir molt que l’important no és arribar d’hora, sinó preparat per instal·lar-nos-hi. No sé quan ho farem, però quan es produeixi serà per quedar-nos-hi.”