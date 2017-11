Tres punts prioritaris

La premissa era que el resultat estava per damunt de les sensacions i així ha estat. L’Espanyol ha guanyat tranquil·litat en superar el Getafe 1-0 sense fer un bon partit. L’equip que no havia fet cap gol en jugades d’estratègia ha marcat així a un rival que era l’únic de primera que no n’havia encaixat cap a pilota aturada. Coses del futbol.

L’Espanyol ha estat el primer a posar a prova el porter rival en una transició ràpida amb cursa d’Aarón i xut potent des de fora l’àrea, que Guaita ha desviat a córner al minut 7. El gol ha estat encara més a prop poc després en una acció a pilota aturada, però la rematada de Mario Hermoso ha topat amb el travesser i David López no ha encertat a aprofitar el rebot posterior. La rèplica en forma de gran ensurt ha arribat al 23’ en una mala passada enrere de Víctor Sánchez i excés de confiança de David López. La contra en forma de dos contra un ha acabat amb Ángel Rodríguez volent ser massa generós i Jorge Molina pecant de lent. Entre Pau i David López salvant el gol damunt la línia. L’entrenador Pepe Bordalás s’ha desesperat, dient-li de tot als dos davanters.

L’ensurt ha posat la por al cos a l’Espanyol, que ha acumulat errades i ha perdut el control del joc. Ho ha pogut solucionar una passada enrere equivocada al 38’ de Damián Suárez, que no ha vist que Piatti estava prop del porter, però l’argentí ha demostrat que la rematada de cap no és el seu fort i tot sol ha fet un misto.

Quique Sánchez Flores ha vist clar que calia tocar alguna cosa i després del pas pels vestidors Marc Navarro ha entrat per Javi Fuego, passant Víctor Sánchez al mig del camp. El joc no ha millorat gens, però la solució ha arribat a pilota aturada. Piatti l’ha servit i la rematada de Gerard Moreno ha acabat al fons de la xarxa al 55’. El Getafe no havia encaixat cap gol en jugada d’estratègia fins ara.

L’Espanyol amb el gol ha reculat i el Getafe ha passat a dominar sense saber-ne. Els madrilenys han gaudit d’algunes rematades, però el perill ha arribat en les contres locals, com la rosca de Gerard Moreno que Guaita ha desviat a un quart d’hora del final. Els nervis s’han fet notar als últims minuts, però la prioritat era guanyar i així ha estat.