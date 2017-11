Jordi Lardín, any I

Jordi Lardín (Manresa, 1973) es presentava fa tot just un any com a nou director esportiu del conjunt blanc-i-blau amb una titular clar i concís: “La meva intenció i el meu somni és fer el millor Espanyol de la història.” El manresà agafava el relleu d’Ángel Gómez, que havia estat acomiadat un dia abans del seu càrrec. Una sortida abrupta només quatre mesos després que es fes càrrec de l’àrea esportiva després de mesos d’interí. Les divergències i la falta de sintonia amb el conseller delegat, Ramon Robert, li van tallar les ales. Lardín agafava el timó del primer equip aglutinant, sota el seu paraigües, les tasques que mantenia de coordinador del futbol de base. Un canvi de model en què Lardín era la figura única que controla tot l’entramat futbolístic de l’entitat. “No hi ha millor persona. Era el millor candidat”, deia en la seva presentació Ramon Robert. Aquest model va fer un nou gir a l’estiu amb el retorn d’Òscar Perarnau com a director general esportiu del club. Una figura jeràrquica per sobre de Lardín, per pensar i crear un model de club, però sense restar atribucions al manresà. Perarnau, home prudent i metòdic de mena, fa mesos que està fent jocs d’equilibris per no torpedinar la tasca de l’exfutbolista. Lardín va arribar a un mes de l’obertura del mercat d’hivern i en aquella finestra no va fer cap moviment en el primer equip. L’arribada de Sergio García es va avortar per un problema contractual amb l’Al-Rayyan i Felipe Caicedo no va trobar un camí de sortida fins aquest estiu, quan va marxar a la Lazio.

Frenat pel límit salarial

La vara de mesurar de Lardín, en el seu primer any, estava abocada al mercat d’estiu. Allà hauria d’estar a l’altura a l’hora de planificar un equip capacitat per fer el salt a les posicions europees. El full de ruta imposat per Chen Yansheng, en el seu segon any al capdavant del club, així ho reclamava. L’ambició el mes de maig era total dins de les oficines del club i el somriure còmplice de Quique Sánchez Flores feia engrescar l’afició. “Estem cuinant un bon plat per a la temporada que ve”, va dir llavors el tècnic. Eren moments intensos en què el director esportiu estava venent el projecte de futur de l’Espanyol i es va reunir amb Raúl Albiol (Nàpols), Ever Banega (Milan), Mariano Díaz (Real Madrid) i Borja Valero (Fiorentina) i amarrar la continuïtat de Diego Reyes del Porto. Aquests cinc homes era els fitxatges essencials per reforçar l’equip. Les primeres opcions amb les quals pensava Quique Sánchez Flores, i per extensió, el director esportiu. Les il·lusions primaverals es van fondre amb la calor de l’estiu. El famós límit salarial va encotillar l’Espanyol de mala manera i el tècnic, veient la realitat, es va empipar de valent després de l’amistós contra el Nàpols de pretemporada. “No soc feliç.” L’Espanyol es va veure obligat a plantejar-se un projecte low cost i les aspiracions europees es van reconvertir en una nova indefinició en els objectius sota la promesa d’intentar millorar el vuitè lloc del curs anterior. Lardín va remenar el mercat fent un total de set fitxatges: Naldo, Mario Hermoso, Sergi Darder, Dídac Vilà, Sergio García, Esteban Granero i Sergio Sánchez. I cal afegir les operacions de continuïtat de Pablo Piatti, Diego López, la compra de la totalitat dels drets de Leo Baptistão i la tornada de Pau López després de la seva cessió al Tottenham. En total, una inversió de 8,25 milions d’euros.

Els reptes de futur