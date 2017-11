Quique Sánchez Flores: “Que li posen tan fàcil a Barça i Madrid no m’agrada”

L’Espanyol torna a la seva competició preferida en el segle XXI, amb l’obligació de superar el Tenerife, de segona A. Quique Sánchez Flores ha carregat aquest matí contra el format de la competició. “Caure a la copa és frustrant quan caus contra un que en principi és inferior. Cada any n’hi ha, no prou perquè voldria que fos a un partit. Aquesta eliminatòria s’hauria d’haver resolt a Tenerife. La copa està pensada per als clubs grans, perquè arribin a la final perquè tenen avantatge a dos partits. Si no passem serà un disgust, però no el final del món. Volem jugar i guanyar, sabent que ens ho posen difícil. A la Premier em va encantar jugar la FA Cup, amb la dificultat, arribant a semifinals en una final a quatre. Allò tenia un gran mèrit, però que li posin tan fàcil a Barça i Madrid no ho veig, no m’agrada. El més difícil és motivar els jugadors ara, per això cauen els equips. Costa trobar motivació quan falta tant, la gent s’anima a mida que passa rondes, però desistir seria un error.”

La queixa de l’entrenador de l’Espanyol ha anat a més quan se li ha preguntat per l’afició. L’equip blanc-i-blau va viure dilluns la pitjor assistència de la història a la lliga a l’estadi de Cornellà-El Prat i demà el duel és a dos quarts de vuit. “El que em sembla increïble és que facin de l’afició de l’Espanyol una afició invisible. És el que estan aconseguint, que siguem invisibles i insensibles. No té cap sentit i em rebenta, sembla que ens estiguem disputant una lliga interprofessional. No podem culpar l’afició. Dilluns, divendres, dilluns i divendres. Som invisibles als despatxos i a la graderia, sempre juguem fora de la jornada. No té sentit que els portin a fer un esforç sempre. Espanyol no juga dissabte i diumenge i és tristíssim.”

En la vessant esportiva, Quique Sánchez Flores ha donat descans a diversos titulars. Hi haurà rotacions contra el Tenerife. “Hi haurà novetats. Hem fet una plantilla profunda i és per aprofitar-la. Quan els jugadors demanen minuts i oportunitats, donar-los responsabilitat és el que toca. Confio en els que sortiran i espero que ho aprofitin i vagin entrant.” Ha cridat l’atenció l’absència de Marc Roca. No només queda sempre fora de la llista, sinó que l’entrenador periquito ha obert la porta de bat a bat a una cessió al gener. “Marc necessita un intangible, la confiança. Amb confiança és un altre, però sense jugar és diferent. Ens movem pel que veiem als entrenaments i als partits. Necessita jugar partits i potser ha de trobar un lloc on pugui desenvolupar-se pròximament. No trobem l’espai per a en Marc. Té tot els nostres suport perquè volem veure el de la temporada passada. No hi ha espai i té una asfixia que no mereix.”