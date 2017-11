Remuntada amb regal

L’Espanyol ha passat ronda en superar el Tenerife 3-2 en un altre duel en família. Els visitants han posat la por al cos als periquitos amb un gol matiner, que els blanc-i-blaus han capgirat, amb cop de mà arbitral en l’1-1. Granero i Sergio García han acompanyat la diana de Gerard Moreno .

L’Espanyol ha començat duent la iniciativa i provant el xut en diverses ocasions, però el gerro d’aigua freda ha arribat ben aviat. En el minut 9 el futbol més simple. Servei de porteria del Tenerife, pilota a Brian Acosta al mig del camp i cursa coronada amb xut des de 30 metres que ha superat l’estirada de Diego López en el 0-1.

El factor nervis ha entrat en acció i l’Espanyol ha seguit dominant, però sense saber què fer i amb el Tenerife generant perill aprofitant les errades locals, com una relliscada dins l’àrea de Dídac o un mal replegament defensiu que ha derivat en un tres contra un espatllat per la lentitud de Malbasic. I els xiulets han començat a sonar. En el minut 34 regal arbitral en una volea d’Álvaro que ha impactat en la mà de Jorge Sáenz. Penal, però l’acció era a mig metre de l’àrea, així que la gran setmana d’Iglesias Villanueva ha viscut un nou capítol, aquest cop perjudicat per l’assistent. Gerard Moreno no ha perdonat des dels onze metres en l’1-1. En el tram final del primer temps, els periquitos han fregat el segon en una acció a pilota aturada i en un xut des de la frontal de Gerard Moreno, que ha trobat una gran resposta del porter Abad.

El Tenerife ha sortit millor a la segona part, però la primera ocasió ha estat per a l’Espanyol amb una molt bona centrada de Dídac al segon pal amb volea de Gerard Moreno, que de nou ha topat amb Abad. Quique Sánchez Flores ha reforçat l’atac amb les entrades de Sergio García i Darder per Álvaro i Diop i dos minuts més tard ja ha arribat el 2-1. Melendo li ha deixat la pilota a Granero a la frontal i el migcampista s’ha tret un xut amb l’esquera a l’escaire. El tercer podria haver arribat a continuació en un clar penal sobre Dídac, que Iglesias Villanueva es va empassar.

El Tenerife ha posat l’ai al cor a l’afició amb un xut llunyà que ha fregat el travesser i la mala sort ha tornat a aparèixer a l’Espanyol amb Javi López de protagonista. El capità ha disposat dels primers minuts després de tres mesos i ha tornat a lesionar-se, ara al bessó. Els blanc-i-blaus no s’han apoderat de la pilota com caldria esperar, si bé han gaudit d’alguna contra com la rosca de Gerard Moreno al 84’ fregant el pal. Però el marcador no s’ha mogut fins un córner al descompte que ha derivat en un dos contra un que Sergio García ha definit en el 3-1. Encara hi ha hagut un mínim marge per a la incertesa quan al 93’ Juan Carlos s’ha tret una canonada a l’escaire.