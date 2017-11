Quique Sánchez Flores estava content amb la remuntada per diversos motius. El tècnic celebrava la reacció i el bon partit de diversos jugadors. “Encaixar tan d’hora ha posat l’eliminatòria encara més complicada. Si ho comparem amb la temporada passada, l’equip ha mostrat paciència i maduresa per donar-li la volta. Reforça la maduresa: enfrontar-se a un bon equip, que competeix bé, important a la categoria i que ens ho ha complicat. La maduresa per anar assumint els reptes del partit és el que ens fa feliços, com que els davanters marquin i que anem sumant jugadors.”

Quique va reconèixer que la lesió de Javi López va impedir donar descans a Gerard Moreno i minuts a Duarte. El primer gol va arribar en un penal inventat, però el tècnic va mostrar-se poc partidari del VAR. “M’encanta la meva professió i tot el que sigui ajudar serà bo per al futbol. El que més m’agrada és la tecnologia de la línia de gol. El VAR és més complex i no sé si ho sabrem interpretar. Si és difícil d’explicar, encara ho és més d’aplicar.”