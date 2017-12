L’espanyolisme respira tranquil després de segellar ahir la classificació per a vuitens davant del Tenerife. Un partit que va necessitar d’una remuntada.“El seu gol inicial ens va complicar la nit però van reaccionar demostrant una lliçó de personalitat, la victòria va ser justa. L’equip està demostrant que es pren seriosament la copa i la responsabilitat de fer un bon paper”. El partit també va estar marcada per la greu errada arbitral d’Iglesias Villanueva. El col·legiat tornava a ficar-se en la diana de les crítiques després de la seva actuació a Mestalla anul·lant un gol de Messi que havia entrat clarament a porteria. Ahir, el gallec va assenyalar com a penal unes mans clares fora de l’àrea.“Els àrbitres son persones i s’equivoquen com els futbolistes. Els tenim que ajudar i entenc que els nous recursos tecnològics afavoriran per fer millor la seva feina. Els àrbitres de la nostra lliga tenen un gran nivell. En el cas específic d’ahir, vam veure que la mà va ser fora de l’àrea, però també hi va haver un penal que no es va xiular. A vegades et beneficien i altres et perjudiquen, forma part del joc”.

Granero va deixar clar que el partit són positius pel teòrics suplents. “Estic content, em vaig trobar a gust, estic treballant amb molta intensitat per estar a l’alçada per quan arribin les oportunitats. Partits com els d’ahir et reforcen i que es vegi que tot el que estàs treballant tingui el seu resultat. Això no és només per mi sinó per altres companys. És benzina per les següents setmanes. Hi ha una plantilla amplia i competitivitat i això ens ha de donar una empenta més per aconseguir els objectius”. El madrileny, que només ha sigut titular en copa, deixava clar que està content amb les seves prestacions. “Estic molt satisfet de la meva feina. Estic fent tot el que un jugador ha de fer per complir els seus objectius personals i amb la responsabilitat de saber el que demanda l’equip d’un i l’energia màxima sense deixar-me res. Sóc dels que penso que els treballs en els entrenaments acaben tenir recompensa”. El mig tampoc es volia posicionar sobre on tenia que jugar si més pel centre, com ho va fer ahir, o tirat a la banda on l’ha col·locat moltes vegades Quique Sánchez Flores. “Va ser un partit bo meu i dels companys Rodo en molts aspectes, però en quan a la meva posició he dit que estic a disposició del tècnic. Ell em coneix perfectament i sap on puc donar millor rendiment. L’entrenador és responsable d’escollir i de donar el màxim en qualsevol situació.

Per últim, Granero no va mullar sobre quin equip vol pels vuitens. “Tots els adversaris són complicats” i espera que la bona dinàmica de Copa afegida al triomf en lliga davant del Getafe els serveixi “d’impuls” pels propers partits. “Aquests dues victòries ens donen crèdit i seguretat pel que ve però els pròxims partits no son partits assequibles però hem de guanyar a Ipurua per demostrar que som, cada dia, millor equip i posar-nos en la meitat cap amunt de la taula.

El Tenerife passa pàgina.