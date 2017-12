“He decidit que Marc Roca es quedi amb nosaltres”

Quique Sánchez Flores ha valorat aquest matí el partit de demà que enfrontarà a l’Espanyol davant l’Eibar a Ipurua. Els conjunt blanc-i-blau arriba amb energies renovades després de sumar dos victòries consecutives davant el Getafe i el Tenerife a la copa. Però més enllà del matx davant dels bascos, la roda de premsa va gravitar sobre Marc Roca absent en la llista de dimecres de copa davant el Tenerife i ara alta davant l’Eibar. El de la Granada del Penedès tenia dos peus fora del club el passat dimecres. “Necessita una cessió, guanyar confiança i tenir minuts”, va dir llavors. Aquest matí la història ha donat un gir copernicà i el tècnic li tanca la porta de sortida. “Quan un pensa i pren decisions no les pren de manera definitiva. Vaig dir el que pensava fa uns dies i ara penso com es poden revertir situacions que semblen impossibles. He parlat amb el club i amb ell i vull que es quedi. Té tots els condicionants per revertir la situació i tornar a ser el Roca que ens va enamorar la temporada passada”, certificava el preparador que intentava explicar com s’ha produït un canvi entre el rendiment de fa un any de Roca amb l’actual situació residual. “Va deixar de ser aquell jugadors que ens va donar tanta frescura. Li falta aquella empenta salvatge que ens va enamorar. La raó del canvi? Potser que li hagi pogut la pressió i els dimonis interiors. El segon any sempre és més complicat però té qualitat i creim que podem revertir la seva situació”.

En clau de mercat també va parlar de la situació de Sergio Sánchez que volia marxar al Màlaga però la normativa FIFA li impossibilita sortir. “És molt lliure de fer el que cregui més convenient perquè s’ho mereix per la carrera extensa que té. Però crec que no podrà ser perquè ha jugat en dos equips aquesta temporada i no ho pot fer en un tercer. Si és queda el recolzarem i estarà per sumar”

El partit, l’EIbar.

En quan al partit, Quique Sánchez Flores no es refia de l’equip basc. “No són partits bonics per la proposta de l’Eibar i el camp. Un equip agressiu, bé estructurat i incòmode pel rival. No és un equip que deixi jugar fàcil sinó que caldrà estar atent als petits detalls”, i negava que ara l’Espanyol tingui un calendari fàcil.“També venia l’Alabés un partit fàcil i no m’en refio de ningú. És el partit que ens arriba i hem de competir bé, partit a partit, no hi ha res fàcil”. L’Espanyol perseguirà el seu primer triomf a domicili, una cosa que no el capfica gaire. “Nosaltres juguem i després venen les estadístiques. No tenim la sensació que no hem competit bé, una altra cosa és que els resultats no hagin arribat”, deia el preparador que va destacar els empats aconseguit “en camps difícils” davant del Sevilla, Vila-real i Real Sociedad.

Baptistao, la novetat.

La gran novetat de la llista és l’entrada de Leo Baptistao que ja s’ha recuperat de la seva lesió al quadríceps de la cama esquerre. “Està bé i des de la lesió, als dos dies, ja no tenia cap mena de símptoma i tot indica que pot estar dins del club i torna”, deia Quique. Tot i això el brasiler no sortirà d’inici en l’onze titular però podria tenir alguns minuts sortint des de la banqueta. La resta de la llista és la següent: Pau López, Marc Navarro, Aarón, Víctor Sánchez, Naldo, Gerard, Sergio García, Jurado, Dídac, Diego López, Melendo, David López, Javi Fuego, Piatti, Marc Roca, Hermoso, Granero, Sergi Darder, Álex Domínguez.