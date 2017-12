Una plantilla amb poc gol

No falta ni un mes ja perquè el mercat enceti una nova finestra, la d’hivern, que serveix sobretot per als equips que no han fet prou bé els deures en la planificació de l’estiu. L’Espanyol va optar abans del setembre per fer una plantilla àmplia i ocupar per primer cop en els darrers anys les 25 fitxes. Això deixa un marge més que estret per al mercat d’hivern si es volen buscar maneres de millorar els registres ofensius. Hi ha quatre davanters en nòmina, però només un amb la porta oberta de bat a bat. Álvaro vol veure si les lesions li deixen marge per tenir oportunitats, però en la copa va estar molt lluny de reivindicar-se, més aviat al contrari. D’entrada no té cap interès a marxar i té una fitxa molt alta, així que no seria fàcil trobar-li una sortida. Qui demanarà un canvi d’aires serà Hernán Pérez, que en la tornada contra el Tenerife va tenir clar quin és el seu rol: espectador. El paraguaià, que va renovar fa uns mesos, deixaria una mica de marge, si bé dur un altre punta dificultaria el rol de Sergio García. Es podria optar aleshores per buscar un jugador de banda, posició molt coixa.