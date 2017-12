Leo Baptistao va comparèixer aquest matí en roda de premsa. El futbolista va valorar la situació d’un Espanyol que es mostra massa irregular en aquest inici de temporada. “Estem confiats de fer una gran temporada perquè sabem que tenim una bona plantilla però això cal demostrar-ho”, apuntava el brasiler que intentava fer un discurs optimista davant el moment competitiu de l’equip. “És bo que ens passi això ara perquè ens queda temps per remuntar. És el punt positiu que tenim ara, hi ha temps per millorar la situació”. El futbolista tampoc es volia posar molta pressió per la manca de gol de l’equip. “No sabem que passa, estem treballant molt però hi han equips que també són importants en la lliga i que no estan bé amb el gol. És qüestió de ratxes i no és una cosa que ens intranquil·litzi”. En aquest sentit, el davanter no es volia ficar pressió afegida pels nervis que hi ha a l’entorn davant del duel amb el Girona de dilluns. “La pressió ens la fiquem nosaltres. El grup està confiat i amb els peus a terra. Hi han detalls, com els partits de fora, on hem encaixats gols tontos”. El brasiler seguia en el seu fil d’autocrítica. “Tenim falta de concentració i algun error puntual que ens ha fet encaixar gols en contra i després ens costa remuntar. L’any passat això no ens passava” i elogiava al Girona. “És un gran equip, tenen molt bons jugadors i sabem que cal preparar d’una manera especial el partit perquè ells no ens facin mal”.

Per últim, el brasiler va contradir el seu agent, Javier Rangel, que va assegurar, fa uns dies, que volia una millora de contracte que li havia promès l’Espanyol. “Estic com vosaltres. Necessito que m’informin. No entenc aquestes declaracions del meu representant. Estic molt a gust a l’Espanyol amb el club i l’afició”, va concloure.