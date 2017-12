“Hem de guanyar i convèncer”

Entendria que algú marxés al gener, és frustrant veure que no jugues o que ni vas convocat en una plantilla de 25 fitxes Stuani està fent un any espectacular, és el referent del Girona i haurem de fer les coses bé perquè no aparegui en el partit Hem d’obtenir set dels nou punts abans de Nadal per fer el salt que volem i lluitar per la setena o la vuitena posició En la renovació de Pau hi influeixen moltes coses a banda del tema econòmic, com l’ambició personal de marxar o quedar-te

Víctor Sánchez (Rubí, 1987) és un dels futbolistes amb més pes dins del vestidor. El rubinenc ha viscut els moments més amargs de l’entitat, encotillada fins fa poc pels problemes econòmics, fins al salt exponencial que s’ha experimentat amb l’arribada a la presidència de Chen Yansheng. Ara repassa el moment actual de l’equip, amb vista al duel imminent contra el Girona, i com d’important és aquest partit per tallar la irregularitat que sembla perseguir l’Espanyol en aquest inici.

Com està l’ànim de l’equip abans del partit amb el Girona?

Tenim ganes de capgirar la situació després de perdre a Eibar. Hem de guanyar a casa i sumar dos o tres partits amb bons resultats i sensacions. Durant aquest tram de temporada hem fet partit bons i amb bones sensacions, però no hem guanyat, i en altres no hem estat còmodes. Ens falta més regularitat en els nostres prestacions. Guanyar i convèncer.

Està penalitzant molt a l’Espanyol la dinàmica fora de casa?

Sí. Pel que fa als resultats és indiscutible, i això que vam passar per camps molt complicats, com el Sevilla, el Vila-real i la Real Sociedad, on vam fer bons partits i vam obtenir punts. Però en aquesta lliga l’empat serveix de poc i hem de guanyar. No ho vam fer contra l’Alavés i l’Eibar, i això ens penalitza molt.

Què va passar en aquells partits?

Doncs que vam encaixar un gol aviat i els partits es van convertir en una contrarellotge per a nosaltres. Vam fallar en petits detalls que ens van costar els punts.

I després hi ha la falta de gol, que penalitza molt l’equip quan n’encaixa un, no?

Sí, estem en una dinàmica oposada a la de l’any passat. L’any passat fallàvem molt poc en defensa i quan teníem una errada estàvem encertats de cara a gol. Enguany passa tot el contrari. En defensa no estem tan malament, però ens costa molt marcar. L’any passat vam créixer des de la defensa i vam agafar confiança a partir d’aquest punt. Les dinàmiques ara les tenim canviades, i hem de fer les coses millor del que ho estem fent, perquè amb molt poc ens generen perill.

Com s’explica això mantenint, pràcticament, el mateix eix vertebrador de l’any passat?

No estem gaire pitjor que l’any passat. El curs anterior ens va costar molt de guanyar. La diferència és que ara estem millor a casa i pitjor a fora. Pel que fa a joc i sensacions estem com l’any passat, però necessitem encadenar dos o tres triomfs.

Tot i això, l’equip està per sota de les seves possibilitats?

Sí, a nivell de punts i classificació és evident. No podem dir una altra cosa. Tot i això, cal ser optimistes. Tenim tres partits abans de Nadal i, si obtenim bons resultats, ho veurem tot diferent.

Què són bons resultats?

Doncs sumar set punts dels nou que hi ha en joc, però hem de fer les coses molt bé per estar en el setè o vuitè lloc i fer el salt a Europa, que és el que volem. Ara tenim errors que ens estan perjudicant.

Ara venen el Girona i Las Palmas, rivals, d’entrada, assequibles per guanyar...

No hi ha res fet ni res fàcil, però si volem estar en les posicions de dalt hem de començar a guanyar i fer el canvi, no ens queda cap més remei.

En cas contrari què passaria?

Ningú pensa a perdre o fer malament les coses en la seva feina. Tothom pensa en positiu i ho farem bé i guanyarem. A més, tenim l’al·licient que és un derbi català, a tots ens fa il·lusió jugar-lo i obtenir un bon resultat.

Però el tren dels objectius, d’estar entre els deu primers, passa abans de Nadal?

Si no tirem endavant aquests partits és evident que haurem de fer una segona volta molt millor que la primera si volem assolir els objectius que ens han marcat. Tot seria més costerut per a nosaltres.

Centrant-nos en el partit de dilluns, està mentalitzada la plantilla, sentimentalment, de la importància de guanyar un derbi català tot i que no sigui mediàticament tan potent com el del Barça?

Entenc la nostra afició, que no vol veure el Girona per damunt de nosaltres. A banda d’això, sabem que és un derbi i que té una part sentimental important. Però, pel que fa als punts i al moment de l’equip, és molt important per canviar la dinàmica que tenim i els hem de superar en la taula. Tot això ens farà sortir molt endollats al camp.

El Girona també hi arriba amb dubtes, s’ha deixat cinc punts en els minuts finals dels últims dos partits. Això és positiu?

Mai se sap. Ells venen de perdre un partit i empatar-ne un altre en els temps afegits. Però són dos partits en què ells van jugar molt bé, i em quedo amb aquest Girona. És un bon equip que fa les coses bé, i això ens posa en alerta, perquè serà complicat guanyar.

Ha parlat amb Stuani perquè és relaxi una mica de cara a dilluns?

[Riu] Encara no he parlat amb ell, però ho faré. Primer el felicitaré, perquè està fent una temporada espectacular. Ha fet 8 gols i és el referent del Girona. Li comentaré que aquí [a Cornellà] faci el mínim possible i que es reservi per a altres partits.

Quan va marcar al Llevant va penjar una foto a les xarxes socials amb una frase: “La llei de l’ex.”

Haurem de fer les coses bé perquè no aparegui gaire en el partit. Sabem que està en un gran moment de forma, el conec bé i serà difícil aturar-lo.

El Girona també té un grapat de baixes en defensa. Com l’afectarà?

Tenen una plantilla àmplia i al terreny de joc sortirà un equip competitiu, però Muniesa estava en un bon moment de forma, i Bernardo, que ha anat entrant i sortint per les lesions, també estava a un bon nivell. A priori, pot ser bo per a nosaltres, però mai se sap.

Com afecta el seu sistema de cinc defenses?

En això estem treballant. És un equip atípic. Cal saber com podem minimitzar les seves virtuts i alhora maximitzar els seus defectes. Haurem de fer una pressió forta i obligar-los a jugar en llarg perquè no tinguin el control del partit ni puguin buscar les segona jugades. I després, amb pilota, hem de madurar bé les accions i no precipitar-nos.

Com porta la seva reconversió al lateral? I més tenint en compte que hi ha laterals drets nats a la plantilla i hi juga vostè...

Intento fer les coses tan bé com puc i qui decideix és el tècnic que em va posar allà. Ja ho vaig fer la temporada anterior, i ara he tornat a aquesta posició. Si jugo, mai em queixaré i faré el màxim. Però el motiu pel qual jugo ja no és una pregunta per a mi.

L’Espanyol sembla que no acaba d’evolucionar en el joc... Això té molt a veure amb l’estat de forma de certs jugadors?

No, el que ens falta és enllaçar un parell de bons partits, i això repercutirà en la confiança individual. És una concatenació de sensacions. Si els resultats acompanyen també millores els resultats i es veu una altra imatge de l’equip.

Vostè que el coneix bé, com està vivint Pau la seva renovació?

Ell sap dissociar molt bé les dues realitats. Per una banda hi ha el Pau jugador i per l’altra hi ha el procés de renovació. Ell sap que està fent una temporada espectacular, i els seus temes personals van a part.

Com veu la qüestió?

És un tema personal, però, encara que sembli mentida, en aquestes renovacions influeixen moltes més coses que no pas el simple tema econòmic. Hi ha l’ambició de cadascú, el fet de sortir fora o quedar-te a casa... Són coses que faran que el futbolista es decideixi per seguir o no seguir. Jo li donaré suport faci el que faci, egoistament vull que segueixi, perquè és un porter que si no el tinguéssim l’hauríem de fitxar a fora. És jove, té un nivell espectacular i una maduresa impròpia dels 23 anys que farà d’aquí a poc. A més, és una gran persona.

Li ha donat algun consell? Vostè fa poc també va estar en una d’aquestes situacions.

No li cal. Ell és una persona amb el cap ben moblat i madur. Ja es veu que no va amb una pressió excessiva a jugar. Ell sap que ha de fer bé la seva feina i que l’any passat va ser una temporada complicada per a ell i que aquest curs té la sort de jugar. No llençarà a les escombraries aquesta oportunitat, i ho farà tan bé com pugui sempre.

L’ha sorprès el canvi que ha fet?

Sí. Sabia que era un bon porter, però ha evolucionat molt. Enguany tenia una situació molt difícil per jugar. Ha tornat, i amb la lesió de Diego va assolir la titularitat per mèrits propis, perquè va jugar i està jugant molt bé. S’ha guanyat el lloc. D’entrada, ell no venia amb la idea de tenir tants minuts, però al final el que passa al terreny de joc és el que ho marca tot.

Va entendre la seva marxa? I més després de patir tant en el seu debut?

Vaig entendre que volgués provar una lliga nova, sempre ha somiat jugar a Anglaterra, i l’any passat va tenir la possibilitat d’estar-hi. No va jugar gaire, però va gaudir del que és un club anglès des de dins. Ha evolucionat molt, i el canvi que ha fet respecte a quan va marxar és evident. Aquest any a fora li ha provat.

I Diego López? Amb tot el que va fer ens hem oblidat d’ell?

No, però és una situació complicada. Ell està treballant com sempre. En la copa ho va fer molt bé i està esperant la seva oportunitat. És una rivalitat sana, i el tècnic és qui ha de decidir. És la llei del futbol.

El cas de Diego sembla el més paradigmàtic. Qualitat a dojo però suplent. Com a capità, com es gestiona un vestidor amb 25 futbolistes del primer equip en què la meitat gairebé no juga mai?

Per sort tenim un gran vestidor, però la gent que no juga o no va convocada està frustrada, i és normal que vulgui jugar. A nosaltres ens paguen per entrenar-nos, però vols jugar els caps de setmana per sentir-te útil. No hem tingut cap mena de problema en aquest sentit, i no s’ha hagut de parar cap entrenament per una picabaralla. La gent està donant molt per tenir una competència interna perquè pugi el nivell, i jo, com la resta dels capitans, els agraïm que no donin problemes i ens posin les coses fàcils.

Entendria que marxessin futbolistes que no tenen minuts?

Sí. Lògicament si estàs en una situació en què pràcticament no jugues i no vas convocat o no tens la possibilitat de jugar, intentes marxar i guanyar-te el lloc en un altre equip. Una plantilla de 25 és àmplia, i això fa que hi hagi jugadors que només vagin convocats una o dues vegades fins Nadal. És frustrant, i ho entenc.

I sort que s’ha passat de fase en la copa!

Això ens ajuda, perquè la gent que té menys minuts pot aportar la seva qualitat, com va passar amb Melendo i Granero, que es van reivindicar.

La copa pot ser la flama de la il·lusió d’aquesta temporada veient la classificació actual de l’equip?

La copa ens pot fer créixer en tots els sentits. Primer et genera il·lusió i, de retruc, els jugadors que menys juguen comencen a endollar-se i a donar motius al tècnic per dubtar de les seves alineacions. Això fa que la gent tingui un nivell competitiu que és difícil que s’agafi només amb entrenaments. Això ja ens va passar l’any de Sergio, en què vam arribar a semifinals.