David López: “M’és igual quin és el segon equip català, m’importa guanyar”

David López és un dels grans referent de l’Espanyol dins i fora la gespa. El central blanc-i-blau ha repassat aquest matí la situació de l’equip i entén que hi hagi desencís, però ha recordat d’on es ve. “Entenc la desil·lusió de la gent, però no ens podem enfonsar tan aviat. L’equip no acaba de funcionar en resultats, però en joc hem millorat. Amb dos o tres punts més no li donaríem importància. Entenc la decepció de la gent perquè se’ls va prometre que en tres o quatre anys estaríem a Europa i el projecte s’ha vist obligat a frenar. Fa uns anys estàvem molt malament. Se li havien ofert expectatives molt altes i ara hi ha un gerro d’aigua freda. Si haguessin entrat les ocasions... però som conscients que cal fer més.”

David López sap que l’única manera de redreçar el rumb és trobar consistència per encadenar una sèrie de bon resultats. Millorar en atac i d’entrada no deixar escapar punts de l’estadi de Cornellà-El Prat. Dilluns toca el duel amb el Girona. “El Girona surt endollat per la corent positiva que porta, malgrat els dos últims partits. Però quan encaixes gols i no marques, la confiança és diferent i a vegades les cames no responen. Hem de reconduir el camí perquè el joc és millor que l’any passat, combinem més i arribem més a l’àrea, la diferència és que no materialitzem les ocasions. I no és cosa només dels davanters.”

Finalment, David López ha restat importància al morbo de tenir un equip català que no és el Girona per sobre a la classificació. “M’és igual quin és el segon equip català, m’importa guanyar per estar en una millor situació. És un bloc que acaba de pujar a primera i està per sobre de forma merescuda. Té homes endollats com Stuani i ens ho posarà difícil. És un equip que m’ha sorprès positivament, tenia el dubte de si mantindria el nivell i ho ha fet.”