La necessitat de reaccionar

Si s’ha de fer de la necessitat virtut, els dos equips avui a Cornellà-el Prat tenen motius per fer els deures. Les victòries de l’Alavés i el Màlaga obliguen Espanyol i Girona a buscar la victòria per fugir de la zona calenta, sobretot en el cas dels blanc-i-blaus, que estan lluny de l’objectiu de la temporada.

L’Espanyol i el Girona es troben les cares per primer cop a la màxima divisió. Els blanc-i-blaus són incapaços de trobar el rumb de la passada campanya, com van mostrar fa una setmana a Eibar, si bé a casa són més fiables. Amb tot, els problemes ofensius, amb el pitjor registre golejador de la competició, empatat amb el cuer Las Palmas (11 dianes, dues en pròpia porta en 14 jornades), estan sent un maldecap, amb l’afegit que darrerament la defensa tampoc és fiable, amb errades de pes que estan sortint molt cares, sobretot a domicili. El factor emocional ho paga, si bé en això els gironins no estan gaire millor després de veure com un Alavés en zona de descens els remuntava un 0-2 quan en el duel anterior el Betis els prenia la victòria malgrat avançar-se en el temps afegit. Per a tranquil·litat dels visitants davant del pànic en el tram final dels enfrontaments, el conjunt periquito és un dels pocs que no sap què és marcar en l’últim quart d’hora de partit.

A banda dels nervis i ve d’una derrota, el duel d’aquesta nit estarà marcat també per les absències. Quique Sánchez Flores no té opcions de fer gaire canvis a l’onze titular. Si l’entrada de Sergio García va comportar més toc i combinació en atac, el punta del Bon Pastor va durar ben poc, amb una lesió muscular que el té fora. Com Melendo, que reclamava més minuts aprofitant bé les oportunitats que tenia i tampoc hi podrà ser. Amb Álvaro fora de la llista perquè el tècnic blanc-i-blau no hi compta, el marge de maniobra a dalt és ben escàs. El Girona viu la mateixa sensació, però al darrere. En un equip que fa servir tres centrals, les baixes de Muniesa, Alcalá i Bernardo comporten un maldecap enorme per a Pablo Machín, que haurà d’improvisar una alineació inèdita fins al moment. Baixes en uns i altres que caldrà veure com influeixen en un duel català marcat per les necessitats.