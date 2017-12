Tranquil·litat als despatxos

Dues victòries en nou jornades i el pitjor atac de la lliga amb onze gols en quinze partits, dos dels quals en pròpia porteria. La graderia molt enfadada, desertant de l’estadi i escridassant quan hi va. La situació no és gens positiva, però de moment la calma es manté als despatxos de l’Espanyol. La destitució de Quique Sánchez Flores no és una opció que aparegui damunt la taula, condicionat en part pels problemes viscuts l’estiu passat.

Sergio González va ser destituït el desembre del 2015 amb 17 punts en quinze jornades. Un més que ara. Però Òscar Perarnau no era partidari aleshores de tallar-li el coll, sinó que preferia donar-li l’oportunitat de capgirar la situació. Constantin Galca va ocupar el seu lloc i no va fer-ho gaire millor, però ni en els pitjors moments, quan l’equip s’acostava perillosament a la zona de descens, Chen Yansheng va advocar per un canvi a la banqueta. Tant un com l’altre porten ara la veu cantant als despatxos, el català en la nova etapa com a director general esportiu de l’Espanyol i el xinès, de president i màxim accionista, per no dir únic. Així que l’adeu de Quique Sánchez Flores no apareix de moment com a possibilitat ni es planteja un ultimàtum en el desplaçament al camp del cuer, Las Palmas, de diumenge que ve. El duel següent encara és més complicat, amb l’Atlético visitant l’estadi de Cornellà-el Prat.

Així, el club confia a anar redreçant la situació i no haver de viure un Nadal calent amb una gran crisi esportiva. Tampoc es preveu recórrer al mercat d’hivern, si bé no es tanca la porta perquè els problemes ofensius de l’Espanyol són detectables a simple vista. Quique Sánchez Flores no perilla. Chen Yansheng creu en el projecte de tres anys, si bé al club cada cop hi ha més dubtes que hi hagi tercer capítol. L’estiu passat va resultar convuls, se’ls va haver de convèncer de seguir i ja no s’amaga. Els problemes per fitxar van enfurismar el tècnic blanc-i-blau, que va veure com es complicava massa fer el següent salt de qualitat. Després de quinze jornades, es confirmen els temors. “Jo ara em sento bé. A l’estiu ja em feia la sensació que les coses podien complicar-se si no construíem en el camí pensat fa dos anys, però des del mateix moment que ho accepto soc el màxim responsable”, afirmava a la SER hores després de sentir per primer cop com el públic demanava la seva destitució. El madrileny va insistir en la sorpresa de veure’s qüestionat perquè era “sobtat”.

La situació del vestidor