Javi López: “Al vestidor no hi ha cap dubte que ens sortirem”

La situació de l’Espanyol és complicada. Mals resultats i protestes de la graderia i el capità Javi López ho ha reconegut, tot i mostrar-se convençut que podran refer-se’n. “No ens enganyem, no estem en la posició que voldríem. S’havien generat moltíssimes expectatives, en som conscients, i no s’estan complint, és una evidència. A nivell de resultats i a les últimes jornades de joc no està sent l’esperat i es generen dubtes. Al vestidor sabem que hi ha qualitat per sortir d’aqueta situació. Hem estat en situacions pitjors i és qüestió de dinàmiques. No són paraules, és la realitat. No diré que no passi res, però al vestidor no hi ha cap dubte que ens en sortirem.”

Javi López s’està recuperant d’una lesió muscular i ara comença a fer part de l’entrenament amb el grup. Però forma part dels jugadors que no entren en els plans de Quique Sánchez Flores. El capità de l’Espanyol ha explicat la situació dels suplents quan l’entrenador no mou mai l’alineació. “Hem de ser professionals. Qui no juga és normal que es rebel·li. No estarà igual de feliç que el qui jugui. Si fos entrenador voldria gent cabrejada si no juga. És normal que hi hagi jugadors que no estan contents i vulguin canviar la situació, des del respecte als companys i el treball. Com a entrenador em molestaria que un que no juga estigui acomodat i no es rebel·li. És un vestidor que qui menys juga no porta cap problema. Tothom dóna el màxim per fer canviar d’opinió l’entrenador.”

Malgrat tot, Javi López ha insistit que Quique Sánchez Flores no ha canviat i segueix tan implicat com sempre. I que el vestidor no té dubtes, que mai ha estat en un grup que no cregui en la feina del míster. Espera canvis? “No sé què farà el míster. La dinàmica de resultats no és positiva i volem sortir-ne. Si vol canviar el sistema o els jugadors és cosa seva. La plantilla som 25 i és veritat que ha jugat un onze tipus. És una plantilla àmplia, però no ens hem de centrar en si hi haurà canvis o no, sinó en què estem convençuts que tirarem això endavant.”

Finalment, Javi López no ha descartat un canvi d’aires si la situació personal no varia. El capità va començar de titular, però una lesió a la segona jornada va tenir-lo dos mesos fora. Des d’aleshores només ha tingut minuts a la copa. “El meu somni sempre va ser jugar a primera i l’Espanyol m’ho va donar. M’ho ha donat tot a nivell professional. Hi estic molt vinculat i el meu somni és retirar-me aquí, no dur mai una altra samarreta, però si la situació segueix així i els dos decidim agafar un altre camí, hi ha molts casos de jugadors que ho han fet. És futbol i a vegades els sentiments es deixen una mica de banda.”