“Chen ens ha transmès seguretat i confiança, és d’agrair”

Esteban Granero va sortir aquest matí en roda de premsa. El migcampista va valorar positivament el dinar d’ahir amb Chen Yansheng. “Va ser un dinar en la línia de les que vam tenir. Chen ens ha transmès seguretat i confiança a la plantilla. Dins de l’equip no tenim dubtes i hem de donar un pas endavant començant per partit de diumenge. Ens donen confiança i seguretat, és d’agrair, i ara ens toca a nosaltres fer un pas endavant”, apuntava el futbolista que no entenia les crítiques de l’afició cap a Quique Sánchez Flores. “Va ser un moment particular del partit de l’altre dia i no es corrobora amb la situació de l’equip. És cert que volem millorar i estem per sota del que volem però no s’ha de generalitzar. Estic acostumat a viure moments de dificultat en tots els equips que he participat. La meva experiència em diu que quan es treballa s’acaba anant cap amunt”, argumentava el futbolista que deixava clar la importància del tècnic. “Quique és el lider i està igual que sempre. Està amb força i seguretat i amb la capacitat de guanyar el partit de diumenge. Estem en la mateixa línia i amb la màxima responsabilitat i convençut que farem un bon paper a Las Palmas”. El tècnic va deixar clar que “esperem la millor versió” del conjunt canari i tenen ja traçat “un pla tàctic i psicològic” per sumar els tres punts. “Cal guanyar sí o sí”, va emfatitzar tot afegint “L’objectiu sempre és guanyar. Aquest partit és una final però com són tots. Sempre sortim a guanyar”.

Per últim, el madrileny va parlar de l’angoixa de l’equip, un dels punts que fa minvar el rendiment.

“Tot es retroalimenta, si guanyes tens confiança i les coses et sortiran bé. Una cosa porta a l’altra” i tancava amb el desig de corregir el rumb abans del Nadal. “Ens volem anar de vacances amb un altre ànim i això passa per fer dos bons partits, primer el de diumenge”.