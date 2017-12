Endeutament controlat

Chen Yansheng mai ha amagat l’ordre de prioritats en el seu projecte. El president de l’Espanyol sempre ha assenyalat la vessant econòmica com la prioritat, ja que no es pot fer un salt en l’esportiva si s’està tot el dia patint i pendent de si es pot pagar o no. La junta d’accionistes d’ahir va deixar clar que la part monetària està encaminada, amb l’eliminació del deute històric amb Hisenda i els altres maldecaps, per quedar en mans de Rastar Group, que en dos anys ha aportat 142 milions. “És una inversió a llarg termini, no una especulació”, va ressaltar el president.

L’aficionat de l’Espanyol està preocupat per la mala ratxa de l’equip. Però fa temps que no pensa en la part econòmica. Obra de l’entrada de Chen Yansheng al capdavant de l’entitat. En els darrers anys hi havia tres branques que eren un calvari en el deute: Hisenda, crèdit sindicat i UTE (constructors de l’estadi). El deute brut encara és de 159,1 milions (115 el net), però la major part correspon als diners que hi ha posat Rastar Group, que passa a ser el principal creditor (67,4 milions). L’històric amb l’erari s’ha solucionat després que s’hagi abonat 50 milions entre el juny del 2015 i aquest desembre, més de 40 des de l’entrada de Chen el gener del 2016.

Així, la piloteta potser no entra, però Chen Yansheng va presumir ahir dels números. Els tres grans deutes encarrilats i un benefici de 6,6 milions en l’últim exercici, amb números positius per segon any, els que porta a l’Espanyol, amb un pressupost de 74,6. Això sí, el deute brut passa de 110 a 115 milions, si bé quan van entrar els nous propietaris era de 171,5. I tot queda a casa. Amb el 99,3% de les accions, les votacions passen a ser un tràmit anecdòtic, així que es va assistir a la fredor dels números. Augment dels ingressos de 68 a 76 milions, si bé les despeses han pujat i es compensa gràcies als drets de televisió, amb una venda centralitzada que ha comportat 13 milions més. La directiva periquita, que va ser renovada per cinc anys més, va ressaltar altres números, com ara la millora en el fons de maniobra, que passa de 43 a 17 milions en un any.

Pas a pas