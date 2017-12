En mans de Gerard Moreno

El futbol és a vegades tan capritxós que el duel entre els dos equips menys golejadors de la primera divisió va acabar amb quatre dianes al marcador i no n’hi va haver més perquè la mala punteria, el travesser i el penal aturat per Pau en l’últim moment ho van impedir. El doblet de Gerard Moreno a Las Palmas va permetre a l’Espanyol deixar de ser el pitjor de la lliga de cara a gol, trist honor que recau ara en el Leganés, però va posar en evidència fins a quin punt el conjunt blanc-i-blau depèn de l’olfacte del davanter de Santa Perpètua de Mogoda, que ha fet més de la meitat dels gols. Cap equip viu un cas tan exagerat com el dels blanc-i-blaus.

Gerard Moreno ha marcat set dels tretze gols de l’equip. Aquesta dada suposa atorgar-li el 53,8% de les dianes del conjunt entrenat per Quique Sánchez Flores, una xifra que s’agreuja si es mira més de prop. Dels tretze gols, dos han estat en pròpia porteria i en el cas del dia del Deportivo, que se’n va endur quatre en total, gairebé el 25% del total de l’Espanyol, el defensa va desviar la pilota en una acció a pilota aturada per evitar precisament que el davanter del planter rematés a plaer. Pitjor encara és veure el repartiment dels altres quatre, que només tenen dos autors. Leo Baptistão n’han fet tres fins al moment i qui més ha abaixat el rendiment respecte a la temporada passada és Pablo Piatti, que tan sols n’ha fet un i fins i tot ha perdut la condició de titular. Mai havia estat suplent com a blanc-i-blau, una experiència que diumenge a Las Palmas va tastar per primer cop.

Gerard Moreno va pel camí de superar el seu rècord a primera per tercer any seguit. Si en el debut va fer set gols –igualant els que va aconseguir amb el Vila-real–, la temporada passada va arribar als tretze. Ara acumula el 53,8% dels gols de l’Espanyol quan falten dos partits per tancar la primera volta. Només hi ha un jugador que hagi generat una dependència similar i també juga en un equip català. Cristhian Stuani és el pitxitxi del Girona i n’ha marcat nou, si bé el conjunt de Pablo Machín ha vist porteria amb més facilitat que els blanc-i-blaus i n’acumula 20, així que suposa el 45%. El podi el completa Bakambú, que en la segona temporada al Vila-real s’ha convertit en un referent, amb l’olfacte afinat: 9/23 (39,1%). El següent en la llista curiosament també va veure porteria en el partit entre els menys golejadors. Loïc Rémy va fer el cinquè amb Las Palmas i firma el 38,4%. El grup dels que superen el 30% el completen Aduritz, Messi, Iago Aspas i Ibai Gómez. Pel que fa als dos bascos coincideix que estan solucionant parcialment la falta de pólvora dels seus.

