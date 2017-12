Els quatre fantàstics

L’aficionat de l’Espanyol s’ha acostumat a recitar de memòria quatre noms de l’onze titular: Pau López, Aarón Martín, David López i Gerard Moreno. Tots ells tenen el denominador comú que han disputat tots els minuts de joc d’aquesta temporada de lliga. És a dir, han jugat completes les 17 jornades de lliga fins a l’aturada de Nadal. No s’han perdut cap partit de lliga ni per lesió ni per sanció, fins a arribar a la xifra màgica de 1.530 minuts. Quique Sánchez Flores té confiança cega en tots ells. Pau és una assegurança de vida a la porteria; Aarón Martín s’ha fet amo i senyor del lateral esquerre blanc-i-blau; David López, habitual en l’eix de la defensa, ara ha tornat al seu rol natural a la medul·lar en els dos últims partits contra Las Palmas i l’Atlético, i al davant, en punta d’atac, trobem Gerard Moreno, un altre dels incombustibles de l’Espanyol. Curiós és el cas del davanter de Santa Perpètua, que és l’únic de la seva zona del camp que ho ha disputat tot. No hi ha cap atacant que hagi disputat tots els minuts en la lliga. L’any passat ja va trencar rècords d’aquesta mena i només es va perdre un partit de lliga per sanció. Va jugar 37 dels 38 partits de lliga.

L’Espanyol és un cas estrany a primera. Es dona la circumstància que no és gens habitual acumular tants jugadors amb tots els minuts jugats estant a la vora de l’equador de la lliga. El conjunt blanc-i-blau és l’únic que acumula aquesta quantitat de futbolistes que ho han disputat tot. Pel camí hi ha deu equips que no tenen cap futbolista en aquest selecte grup. I en els equips que tenen algun membre de la plantilla que ho ha jugat tot, hi trobem vuit porters i només dos jugadors de camp: el defensa de l’Athletic Club Unai Núñez i el del Getafe Djéne.

Quique Sánchez Flores té en aquests quatre fantàstics l’eix vertebrador del seu equip. Un fet prou important ja que l’Espanyol ha viscut aquest tram de lliga vorejant una crisi important de resultats però aquests futbolistes s’han mantingut inamovibles en els esquemes del preparador madrileny. Per uns podria ser un signe d’immobilisme del tècnic o bé confiança cega en les prestacions d’uns futbolistes que no tenen un recanvi clar i de prou nivell dins de la plantilla. El problema per a Quique Sánchez Flores és que aquest entramat té data de caducitat. Dos d’aquests homes estan advertits de sanció. És el cas de David López i Aarón Martín, que tenen quatre targetes grogues. De moment, i per al partit contra el Màlaga del 8 de gener, Quique continuarà disposant de la seva guàrdia pretoriana sobre la gespa en un matx decisiu per sumar, per primera vegada en tot el curs, un segon triomf consecutiu i la primera victòria a domicili. Un efecte doble que corroboraria la millora experimentada en l’últim partit contra l’Atlético de Madrid. A més, tots quatre futbolistes tenen un altre denominador comú: tots ells s’han format enles categories inferiors de l’Espanyol i tenen gravat l’ADN blanc-i-blau. De les seves prestacions dependrà, i molt, el futur competitiu del club aquest curs.