Hernán enfila la sortida

L’operació sortida a l’Espanyol va viure un primer capítol el dia 22 amb l’adeu de Pape Diop –que jugarà a l’Eibar– i en els pròxims dies ha de continuar. A Getafe confien veure Hernán Pérez per allà la setmana que ve, i l’Espanyol continua negociant amb el Nàstic la cessió d’Álvaro.

El Getafe fa temps que va al darrere d’Hernán Pérez. S’hi va interessar quan va sortir del Vila-real, però l’Espanyol se li va avançar, així que ho va provar l’estiu passat i ara sant tornem-hi. I sembla que se’n sortirà. El gran problema era el sou, inassumible per als madrilenys, que tenen la massa salarial més baixa de primera divisió. Per això s’apostarà per una cessió fins a final de temporada amb els blanc-i-blaus assumint part de la fitxa i una opció de compra obligatòria. A partir de l’estiu, que el paraguaià s’entengui amb els azulones sobre quant ha de cobrar.

Sense renunciar al sou

L’Eibar ha estat l’últim a temptar-lo, si bé a Getafe no temen que l’alt nombre de pretendents trenqui l’acord. Hernán Pérez ja ho veia amb bons ulls a l’estiu, però era inviable. I ara ha deixat clar que no oferirà facilitats. Va renovar fa un any i vol cobrar-ho tot, ni que sigui el corresponent a aquesta temporada. Però el president dels madrilenys, Ángel Torres, assenyalava ahir que tenen l’acord coll avall. “Hem fet una oferta a l’Espanyol i Lardín va dir que respondria dimarts o dimecres perquè té altres coses. El jugador continua dient el mateix que a l’estiu, que vol venir, i falta que els clubs ens posem d’acord. Si ho fem no els deixaré tirats sinó tot el contrari. Hi estem a prop.” El protagonisme d’Hernán Pérez va anar de més a menys la campanya passada, malgrat renovar amb millora de fitxa, i en aquesta té un rol marginal. L’adeu comportarà estalviar-se una fitxa alta, si bé comptarà més per a la pròxima temporada que per a l’actual. Serà la segona sortida del mercat d’hivern, si Álvaro Vázquez no se li avança. El sou i què passa després de l’estiu està alentint la negociació. El més probable és que surti ara amb l’esperança que si rendeix bé amb els grana desperti l’interès d’altres equips l’estiu que ve. Una aposta personal de Quique Sánchez Flores que no ha funcionat en cap moment, i habitualment és dels descartats de les llistes de convocats. El davanter badaloní forma part del trio de jugadors més susceptibles de sortir en el mercat d’hivern. El quart és Marc Navarro. Amb la baixa de Víctor Sánchez per sanció contra l’Atlético s’esperava que el jove lateral tornés a la titularitat, però l’entrenador blanc-i-blau va preferir Javi López, inèdit des de la jornada 2. Un missatge clar i se li busca cessió, obrint la porta a fitxar un lateral, sempre dins les limitacions de la massa salarial.

L’Amèrica i Baptistão