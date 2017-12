L’Espanyol té un problema amb la massa social. Ni creix al ritme esperat, sobretot amb el projecte de Chen Yansheng, ni l’assistència a l’estadi garanteix ni la mitja entrada en els partits, amb el trist aspecte d’unes graderies amb més cadires buides que plenes. Però al club blanc-i-blau no se li pot negar la voluntat d’establir vincles i aquests dies és un no parar d’activitats destinades a reforçar els llaços amb els seguidors, sobretot els més menuts.

Quique Sánchez Flores ha introduït canvis en el dia a dia. Un és fer els entrenaments a porta tancada. Ahir, però, va fer una excepció. La plantilla es va traslladar a l’estadi de Cornellà-el Prat i els seguidors ja feien cua des de mitja hora abans de començar l’entrenament. Acabada la sessió, xuts cap a la graderia per regalar pilotes als aficionats i pas al plat fort del dia: la signatura d’autògrafs en pòsters, fotografies i samarretes per als socis més menuts. Una oportunitat per saludar un per un tots els jugadors i fer-se fotografies. Moltes ganes d’estar amb Sergio García, l’heroi de l’últim partit amb el gol a darrera hora, o de demanar a Pau que no marxi. Quique Sánchez Flores s’hi va afegir una mica més tard, però va ser un més. Altres anys els entrenadors preferien mirar-s’ho. L’anècdota va ser el protagonisme d’Álvaro, ja que per megafonia sonava el seu germà, que participa a Operación Triunfo.

Una jornada emotiva a l’estadi. Els més menuts ja van gaudir fa uns dies del tió solidari a l’estadi i aquests dies han disposat d’entrada gratuïta en la visita per l’estadi. La jornada d’ahir per reforçar vincles i valors va tenir un segon acte a la tarda a la ciutat esportiva amb la iniciativa Una joguina, una entrada. De nou un gran èxit i una oportunitat per veure velles glòries vestint-se de curt en un triangular amb representants de les penyes i dels Specials RCDE.

Els actes solidaris encara viuran el dia 2 un darrer capítol, amb els jugadors portant regals als infants ingressats a l’hospital de Nens. Reforçar vincles.