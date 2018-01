El canvi d’any fa augmentar la incertesa a la porteria

L’any 2018 ja és aquí i això vol dir que els jugadors que acaben contracte són lliures per negociar amb qui vulguin. Com Pau. L’Espanyol ha fet marxa enrere en les amenaces de fer-lo seure a la banqueta si no hi havia un acord de renovació aviat, però cada setmana que passi augmentarà la pressió sobre Quique Sánchez Flores i la tensió perquè qui espera torn és Diego López, el jugador amb la fitxa més alta.

El canvi d’any comporta un calendari dens i demà passat la pilota ja rodarà en la copa. Diego López se situarà sota pals i mirarà de mostrar que està en plena forma. En l’eliminatòria anterior va alternar una estrena reivindicativa a Tenerife amb un duel de tornada amb errades. Amb 36 anys té poc a demostrar i ja es va queixar públicament de la suplència per recordar que va trigar a operar-se per ajudar l’equip. Fer públic el malestar no va alterar res, a diferència de Sergio García, però el problema esclatarà tard o d’hora. Si no juga, a l’estiu caldrà veure què passa. Si Pau renova, caldrà buscar-li una sortida, que no serà senzilla per l’alta fitxa i l’edat. Si Pau marxa, el gallec seguirà, però enfadat, a banda que caldrà buscar en el mercat un altre porter de present i de futur. Sense oblidar que si el Màlaga perd la categoria no estarà obligat a quedar-se Roberto, que hi és cedit.

El problema de Diego López es pot anar posposant, però cada dia que passa creix la sensació que Pau es va allunyant. El gironí ja va deixar clar que no té pressa per molta pressió pública que hi posi el club. La primera victòria, parcial, ha estat per al jugador del planter, ja que Jordi Lardín havia anunciat que si abans del gener no hi havia acord, Quique Sánchez Flores hauria de fer el relleu sota pals. I no ha estat així, a banda de fer marxa enrere públicament. “No es pot parlar amb el cor abans que amb el cap. Em vaig equivocar perquè és decisió de l’entrenador. I dir-ho era posar Quique en un compromís”, deia ahir Lardín.

Amb tot, l’acord amb Pau no s’augura gens fàcil i fins i tot hi ha al club qui està convençut que ja té algun pacte amb un altre club. El gironí és, amb Duarte, l’únic que té contracte de l’escala salarial prèvia a l’arribada de Chen Yanseng i quan el pressupost era la meitat. Cobra poc més que un del filial. L’Espanyol li ofereix un salt gegant en la fitxa, però lluny del sou de Diego López. Amb el gallec es va fer un esforç després que es desvinculés del Milan i ara és un problema. Per això hi ha nervis als despatxos. “Ho hem intentat tot perquè renovi. La pilota és a la seva teulada, té l’oferta des de fa temps i esperem resposta. Com a club no hi podem fer més. Volem que es quedi.” Després dels errors a l’estiu amb la massa salarial, només faltava que la fitxa més alta fos per a un suplent. I que calgui negociar amb el titular davant del risc de veure’l volar sense ingressar ni un euro.