Sense pressa amb les sortides

El mercat d’hivern ja ha arrencat i hi ha una sèrie de clubs que tenen ganes de pescar a l’Espanyol. Ángel Torres va anunciar que entre ahir i avui tindrien una resposta a l’oferta per Hernán Pérez, però li tocarà esperar una mica més. La prioritat és tancar la cessió d’Álvaro.

La plantilla blanc-i-blava va fer al matí el primer entrenament del 2018. “Hi ha una barreja de sensacions: hi ha jugadors amb la idea de marxar; d’altres, d’assentar-se, i d’altres, de lluitar per un lloc en l’onze titular”, admetia el capità, Javi López. Les mirades assenyalen principalment Hernán Pérez, que es mor de ganes de marxar. L’extrem paraguaià va participar en la sessió preparatòria, però de nou no va formar part de les activitats socials. El jugador internacional ha despertat l’interès de molts clubs, però des de l’estiu que se’n vol anar al Getafe. L’Espanyol vol aprofundir en la xifra de l’opció de compra obligatòria, així com en el percentatge de fitxa fins a final de temporada. El president del club madrileny, Ángel Torres, volia una resposta immediata, perquè té el vistiplau del futbolista. “Va dir que dimarts o dimecres la tindria. Li diem que des de la calma i la tranquil·litat és com es fan les coses. Per fer passes en ferm i trobar el millor resultat per al club, que és el que s’ha d’intentar aconseguir”, li va recordar ahir Ramon Robert.

La prioritat és solucionar el cas Álvaro. La cessió amb el Nàstic està molt encaminada, tot i que hi ha algun altre equip de segona A que també hi ha mostrat interès. És l’únic jugador que no ha disputat un sol minut de lliga i Quique Sánchez Flores ha perdut la paciència i la confiança a treure-li rendiment. Si hi hagués alguna lesió, el tècnic preferiria donar una oportunitat a Puado.

Aarón, millor a l’estiu