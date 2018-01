L’assignatura pendent

L’Espanyol afrontarà la setmana que ve dues visites lluny de Cornellà. La primera serà en la lliga, dilluns a La Rosaleda, i la segona, dijous en la tornada dels vuitens de copa al Ciutat de València contra el Llevant amb l’objectiu de remuntar el 1-2 advers de l’anada. Té l’Espanyol possibilitats de guanyar aquests dos partits? El nivell dels dos rivals ho fa possible, però el problema és el mateix conjunt blanc-i-blau, que ha de lluitar contra les seves pors. Els deixebles de Quique Sánchez Flores no han guanyat cap partit a domicili en la present temporada. No ho han fet en la lliga, en la qual en els vuit desplaçaments fets fins ara han sumat quatre empats i quatre derrotes. És a dir, només 4 punts dels 24 en joc. La cosa no ha anat millor en la copa, en què fins ara s’ha de conformar amb un empat a Tenerife. La darrera victòria lluny del seu feu es remunta al 19 de maig contra el Granada en l’últim partit de lliga. Des de llavors, res.

Vista aquesta situació, ara l’Espanyol està obligat a millorar les seves prestacions lluny de Cornellà per corregir la seva deriva en la classificació de la lliga. A Màlaga tindrà l’oportunitat de sumar un triomf que li serviria per enllaçar, per primera vegada aquesta temporada, dues victòries consecutives. A més, els blanc-i-blaus, si guanyen a Màlaga i tanquen la primera volta contra l’Athletic, diumenge 14, a casa amb un altre triomf, igualaran els 26 punts de l’any passat en l’equador del campionat. L’exigència de guanyar encara es fa més urgent dijous al Ciutat de València. Allà els blanc-i-blaus han de guanyar per dos gols de marge els locals per passar a quarts. Un resultat pel qual els blanc-i-blaus hauran de sublimar el seu rendiment a domicili, on només en un partit van aconseguir marcar dos gols. Va ser en l’últim desplaçament, contra Las Palmas, en un partit que va acabar amb empat a dos i amb un penal salvador aturat per Pau en el temps afegit a Jonathan Vieira. “Tenim les ganes i la motivació per començar a guanyar a fora ja. Contra el Màlaga hem de fer el possible i l’impossible per guanyar a fora i tenir la regularitat necessària en la lliga”, destacava ahir el central brasiler Naldo. I és que ara, més que mai, els blanc-i-blaus estan obligats a reduir la deriva als estadis aliens.

Dur calendari a casa

La situació encara es fa més extrema veient els propers partits al RCDE Stadium. L’Espanyol inicia l’any 2018 amb la visita de l’Athletic Club. Un partit que tanca la primera volta. Després dels bascos, el carrusel d’equips que visitaran Cornellà fa por: el Sevilla, el Barça, el Vilareal i el Madrid. Uns duels gegantins que obligaran, encara més, els blanc-i-blaus a millorar d’allò més les seves prestacions lluny de casa per suplir la possible falta de punts a casa. Per tant, no val a badar més del compte i l’Espanyol haurà de sumar de tres en tres amb més assiduïtat en les seves següents visites. Si no ho fa, les seves aspiracions de signar una bona lliga s’aniran desfent com un castell de sorra a la platja per la falta de regularitat.