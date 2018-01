Quique Sánchez Flores: “El rival té una situació delicada i apel·larà a l’ànima ”

L’Espanyol visita demà el Màlaga, el penúltim de primera divisió. No és garantia de res perquè ja va caure al camp de l’Alavés quan era cuer i va fregar el drama en la mateixa situació a Las Palmas (2-2). Els blanc-i-blaus encara no han guanyat cap partit fora de casa, però Quique Sánchez Flores hi ha restat importància aquest matí. “No ho tenim gaire en compte. Ens importa guanyar i els punts. És la realitat. Per sobre les sensacions manen els resultats. Els equips que estan bé, compactes, no distingeixen casa de fora. L’any passat quan vam començar a rendir a casa vam millorar a fora. És més una qüestió d’agafar la inèrcia bona.” El conjunt periquito és quinzè, però el tècnic madrileny manté que la situació d’uns i d’altres no és comparable. “Estem més a prop de lluitar per coses diferents. Som deu equips en una distància mínima. Toca anar als camps amb aquella passió i actitud de saber que no perdonarem les nostres ocasions. És la gran diferència amb la temporada anterior. Vam anar a camps amb equip amb problemes com Alavés, Betis o Màlaga. L’èxit és silenciar els estadis, crear incertesa a la graderia i fer que les coses que van malament segueixin igual.”

L’Espanyol va cloure el 2017 amb una gran alegria en superar un Atlético que semblava invencible. Però va estrenar l’any amb un 1-2 a la copa que va fer mal. “Seguim treballant per donar la millor versió, donar-li a l’afició el que mereix. Gairebé mai ens quedem amb el partit anterior. Hem d’actualitzar, el camí és llarg i tenim en ment la dificultat de la temporada passada. Recordo el que vam fer, amb un gol i l’ànima per mantenir el resultat. El rival té situació delicada i apel·larà a l’ànima i el treball.” Quique Sánchez Flores ha donat la llista, amb l’absència per lesió d’Óscar Duarte, que obligarà a endarrerir de nou la posició de David López. El tècnic periquito, que ha lamentat la manca de sort aquesta temporada, no ha volgut revelar qui estarà sota pals. “Els porters estan funcionant. No sóc capaç d’estar dient qui jugarà i qui no. Els dos tenen la meva confiança.”