En mans de Quique

Les alegries duren poc a casa del pobre i això a l’Espanyol no ha variat ni amb l’arribada de Chen Yansheng. Els somriures per la remuntada en la copa del Rei al camp del Llevant van deixar pas a la incertesa pel futur de Quique Sánchez Flores, que té una oferta de l’Stoke City. L’entrenador madrileny es va reunir ahir amb Jordi Lardín i Òscar Perarnau a la ciutat esportiva Dani Jarque per exposar-los la situació, amb una sensació creixent a l’entitat blanc-i-blava que el tècnic està més a prop del canvi d’aires que no pas d’acabar la temporada. Quique els va assegurar que no té res decidit, i el club el va instar a prendre una decisió de seguida. No hauria de passar de dilluns.

L’Espanyol va tenir ahir un déjà-vu. Des dels temps de les interminables reunions entre Marcelo Bielsa i Dani Sánchez Llibre que no es vivia la situació d’un entrenador amb la temporada començada que plantegi l’opció de marxar. Ara es torna a viure amb Quique Sánchez Flores. Perarnau acostuma a viatjar als desplaçaments al País Valencià i al País Basc sempre que pot, així que ja va saber dijous que l’oferta de l’Stoke existia i era seriosa. Les reunions van seguir ahir amb els despatxos de la ciutat esportiva d’escenari. I avui toca roda de premsa de l’entrenador, si bé el més probable sigui que faci com després del partit de copa i no en vulgui parlar, centrant-se només en l’enfrontament amb l’Athletic.

Parli o no, la decisió és imminent. I tot fa pensar que més aviat es decantarà per l’adeu. L’Stoke es va posar ahir en contacte amb l’Espanyol per fer-li arribar també l’interès per endur-se Quique Sánchez Flores, i la resposta va ser la clàusula de rescissió: quatre milions d’euros. La previsió és que dirigeixi l’enfrontament amb l’Athletic i després s’accelerin els esdeveniments. Els anglesos confien que dilluns el madrileny ja segueixi des de la graderia la visita dels potters a Old Trafford en el duel contra el Manchester United, que clou la jornada de la Premier League.

Així, el món del futbol és tan canviant que fa un mes Quique Sánchez Flores va sentir per primer cop com els periquitos li demanaven que marxés durant la derrota a l’estadi de Cornellà-el Prat contra el Girona. L’equip blanc-i-blau encara va anar a pitjor, però va pel camí de la recuperació amb la remuntada en la copa i les dues victòries consecutives en la lliga. Caldrà veure com reaccionen els aficionats de l’Espanyol durant el partit de demà contra l’Athletic. Passaran de demanar-ne el cap a pregar-li que no marxi? Seria un canvi radical, si bé el tècnic madrileny és el primer que ha variat el discurs. Si aleshores va recordar que a l’estiu havia pogut plegar i no ho va fer, així que estava del tot compromès fins a final de temporada, dijous es va limitar a dir que no volia parlar d’ell i que la directiva blanc-i-blava sempre li ha donat tant com ha pogut.

Sempre Javi Gracia