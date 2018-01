Quique Sánchez Flores: “Seré l’entrenador fins a final de temporada”

Seriós des del primer minut i sense ganes de donar explicacions. Quique Sánchez Flores ha mirat de passar pàgina a l’oferta de l’Stoke, sense gaire èxit. “Mirem de normalitzar-ho tot. Potser el que ha passat no és habitual aquí”, ha deixat com a reflexió final. El tècnic de l’Espanyol ha deixat clar que no canviarà d’aires i confia que no li passi factura. “Dic contínuament que no parlo de mi. Hi ha una realitat és que els club s’interessen per jugador i entrenadors. El que compta és que estic aquí. Compten els fets i res més. És la realitat que existeix. Compten els fets i els jugadors no volen marxar i l’entrenador segueix aquí. Cal gaudir dels moments de l’Espanyol. Hem passat ronda i guanyat dos partits seguits a la lliga. Hem de gaudir.”

Quique Sánchez Flores ha contestat igual un cop rere l’altre. Fins i tot ha apuntat que ahir a la tarda estava tan poc preocupat que se’n va anar amb la parella al cinema a veure l’última pel·lícula de Woody Allen. “Va passar fa tres setmanes amb Gerard, són coses que passen El més important és què pensen els que estan a l’Espanyol. I som feliços. Tenim bons jugador, m’agrada la relació amb la premsa, complir els objectius, l’atmosfera de l’estadi, que creixi l’Espanyol. Visc en una gran ciutat i tinc motius per ser feliç. Entenc que les notícies preocupin, però no tinc res a explicar. El meu context és que sóc feliç.”

La roda de premsa s’ha centrat sobretot en la seva figura i la negociació a l’Stoke City. Malgrat resistir-s’hi d’inici, al final ha confirmat que no es mourà. “Sóc l’entrenador de l’Espanyol i ho seguiré sent fins a final de temporada” ha sentenciat. L’ànim li ha anat variant i en algun moment se l’ha vist molest. Però no tem una mala reacció de la graderia demà contra l’Athletic. “No em preocupa la reacció de la graderia perquè no he fet res. S’hauria de dir a tots els clubs que no preguntin per ningú de l’Espanyol perquè podrien provocar una reacció. L’afició és madura i sensata i entén com funciona el futbol. Esperem un clima bonic. La resta són coses que passen en el futbol a diari. Què volem fer un drama aquí? A mi deixeu-me tranquil. No m’he pronunciat per res. Però per la roda de premsa veig que volen crear un conflicte. Amb Gerard no n’hi va haver cap, amb l’entrenador sembla que hi ha interès que sí. Passa cada dia en el futbol, no cal donar-hi més voltes.”

Quique Sánchez Flores ha aprofitat la roda de premsa per recordar que el compromís és total, si bé a l’estiu sí que hi va haver malestar. “Potser fa uns anys la gent volia marxar de l’Espanyol, però ara hi ha perspectives de créixer. I si en algun moment ens hem frustrat és perquè pensàvem que creixeríem a més velocitat i ens ha molestat i m’ha tocat fer de portaveu. Cal dir-ho, que no s’ha pogut créixer i se seguirà treballant al màxim, cal ser honest.” El tècnic periquito també ha deixat clar que la notícia no afecta al vestidor, que en tot moment ha estat informat. I en algun moment alguna pregunta li ha permès analitzat el partit contra l’Athletic, en què tindrà baixes de pes com David López i Javi Fuego, així com l’absència d’última hora de Sergio García. “Tenim l’ànim i la confiança per pensar que ens podem trobar bé. Hi ha jugadors de molt de lideratge que no hi seran i l’Athletic té líders, però ja sabeu la importància de les dinàmiques i la nostra ara es positiva. Tant de bo oferim un bon partit a la graderia sabent que seria molt important per enfilar bé la segona volta. El nostre joc també pot arribar a ser molest per a l’Athletic. Ells tenen més físic i envergadura. Sabem les estadístiques del rival i l’Athletic destaca en el físic, és dels millors de la lliga.”