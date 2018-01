A Wonder Wheel Woddy Allen torna a fer un retrat de la condició humana amb una sèrie de personatges frustrats amb el present que somien en un futur més il·lusionant en una altra banda. Mentre els periquitos rebuscaven per mitjans de comunicació i xarxes socials a la recerca d’informació sobre el possible adeu de l’entrenador madrileny, el protagonista anava al cine amb la seva parella a veure l’última creació del geni de Nova York. El tècnic blanc-i-blau confessava ahir que la pel·lícula no li havia agradat. A l’aficionat li passa el mateix segurament amb el flirteig de Quique amb l’Stoke City i avui es veurà com reacciona quan el tingui al davant. Els uns i els altres han d’assumir que segueixen junts i que el futur encara s’ha d’escriure.

Quique Sánchez Flores es va reunir amb emissaris de l’Stoke dimecres abans del viatge a València. Les reunions amb els anglesos i amb representants del club es van anar repetint en els dos dies següents i el tècnic blanc-i-blau es mostrava seduït per l’oferta de cinc anys dels potters, que, sent un dels modestos de la Premier i ocupant el tercer lloc per la cua, tenen molts més recursos que l’Espanyol. Com a mostra, en les tres últimes temporades ha gastat entre 40 i 55 milions en fitxatges cada estiu. Les negociacions, però, es van trencar a última hora per qüestions econòmiques. Els britànics van mirar sense èxit de rebaixar la clàusula de quatre milions i tampoc es van posar d’acord amb el tècnic i qui l’havia d’acompanyar en la nova aventura, que incloïa ajudants i algun integrant de la direcció esportiva.

Si la negociació hagués tingut èxit, Quique Sánchez Flores seuria avui per últim cop a la banqueta de l’Espanyol i demà viatjaria per veure l’Stoke a Old Trafford. Però no serà així, i seguirà fins a final de temporada. Més enllà és improbable. L’entrenador periquito, seriós i en algun moment un punt molest, insistia ahir que el futbol és així i que s’ha d’entendre, recordant que en aquest club hi ha facilitat per enrarir l’ambient i costa gaudir del moment. “Hi ha una realitat, i és que els clubs s’interessen per jugador i entrenadors. El que compta és que estic aquí. Compten els fets i res més. És la realitat que existeix. Compten els fets i els jugadors no volen marxar i l’entrenador segueix aquí. Cal gaudir dels moments de l’Espanyol. Hem passat de fase i hem guanyat dos partits seguits a la lliga.”

Quique va posar diversos cops com a exemple Gerard Moreno, que fa tres setmanes va tenir una oferta per marxar al Vila-real que va descartar. Però les propostes per jugadors són habituals, mentre que per als entrenadors i a mitja temporada, una excepció. Pocs exemples recents, més enllà de Bielsa a l’Espanyol i Contra al Getafe. Com reaccionarà la graderia avui? El tècnic espera una bona resposta, si bé si s’agafen com a mesurador les xarxes socials, no serà així. “No em preocupa la reacció de la graderia, perquè no he fet res. L’afició és madura i sensata, i entén com funciona el futbol. Esperem un clima bonic. Que volem fer un drama aquí? A mi deixeu-me tranquil. Per la roda de premsa veig que volen crear un conflicte. Amb Gerard no n’hi va haver cap, amb l’entrenador sembla que hi ha interès que sí. ”

Quique va passar en qüestió d’hores de tenir un peu mig a l’Stoke a sentenciar que seguiria fins a final de temporada a l’Espanyol i demanant que “es torni a la normalitat”. No sembla fàcil. Que els resultats acompanyin o de ben segur que la tensió anirà en augment.