Quique Sánchez Flores: “No és difícil imaginar el tipus de partit”

Quique Sánchez Flores vol amagar coses i per això concentra l’equip aquesta nit, però no dóna la llista de convocats. L’entrenador de l’Espanyol és conscient del rol de favorit del Barça i té el referent proper de l’eliminatòria contra el Celta per saber el perill dels blaugrana a casa, així com la importància de marcar. “No és difícil imaginar el tipus de partit que ens podem trobar. Tenim l’exemple del Celta. En el primer partit va fer alguna concessió i a la tornada des de l’inici no. Intentaran manar i deixar el seu segell, però tenim motius per esforçar-nos, posar cames i actituds. Al Camp Nou vam tenir més ocasions que a la copa i sabem que cada gol val el doble i hem d’intentar posar els màxims problemes.”

Quique té el Barça més que estudiat, però tots els rivals ho fa i això no impedeix que sovint acabin golejats. Com li ha passat a l’Espanyol en tots els derbis amb el tècnic madrileny abans que Melendo ho trenqués a l’anada dels quarts de final. “Juguem contra un rival hiperconegut, amb moltes virtuts i mb , que són pocs. És favorit en totes les competicions i juga sempre igual. Farem l’equip en funció de les opcions que tinguem. No partim de la idea de pensar que és impossible. Veurem si la proposta ens surt bé, si de nou tenim la sort d’interpretar 90 minuts bé. Tenim en ment plantejar un partit seriós, rigorós, sabent la dificultat del rival.”

L’entrenador de l’Espanyol, que no ha volgut avançar qui ocuparà la porteria, pensa en el col·lectiu i per això no ha volgut focalitzar el perill del Barça en Leo Messi. Les últimes exhibicions de l’argentí no li han fet canviar la idea de com mirar de reduir-ne la influència. “He vist equips que l’han defensat bé en dos partits, però no preparem un marcatge especial. És més reduir-li els espais i mirar que no estigui còmode. Es va fer bé, sense grans estratègies, molt simple, més enfocat a trobar els jugadors adients i reduir el marge d’influència en el joc.” Ni quan li han fet una pregunta destinada a dedicar-li elogis hi ha volgut entrat. Quique Sánchez Flores s’ha centrat més en recordar què es va fer bé a l’anada i mirar de repetir-ho a la tornada. “Sospitem que posarà el millor equip, ja ho va fer a l’eliminatòria anterior. No vam fer un partit perfecte, però ens vam acostar a fer un partit molt bo. Hem de llimar errors, però en línies generals vam estar aplicats, ordenats, pacients i llegint molt bé el partit. Que passi el que passi haguem ofert el màxim. L’escenari canvia, com l’alineació i la sensació d’un camp que es fa gran. Hem de ser intel·ligents en els esforços, saber on pressionar i que és un equip que a la segona part fa que et ressentis dels esforços.”