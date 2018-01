“Hem fet que les distàncies siderals no es notessin”

Quique Sánchez Flores estava satisfet amb el rendiment de l’equip, malgrat l’eliminació. El Barça és molt superior, però va caure a l’anada i ahir va tenir possibilitats fins al final. “El Barça ha tingut més ocasions, ja ho sabíem. Fa temps que no veig passar equips per aquest escenari que facin més coses i millor que el Barça. Tenint en compte la distància sideral, ha passat el Barcelona i ens hem quedat a un gol de continuar endavant.”

La satisfacció de Quique Sánchez Flores derivava de veure que havia deixat el seu segell. Contra un Barça poderós, la tàctica d’una primera part amb molts migcampistes i de buscar més profunditat en la segona amb Baptistão va fer que el gran rival se sentís incòmode en els dos enfrontaments. “Crec que és molt difícil arribar viu fins al final amb un rival com el Barça i una eliminatòria tan llarga. L’eliminatòria s’ha mogut en els terminis que nosaltres volíem. Ho hem reduït a un gol de diferència, i que les distàncies siderals no es notessin és mèrit dels nois.” Per tot plegat, malgrat l’adeu, veia més aspectes bons que dolents en el balanç. “Hi ha moltes coses positives, hem competit molt bé. Ens deixa la il·lusió d’haver estat deu dies pensant que era possible. Era una eliminatòria que ens podia fer molt de mal psicològicament i fins i tot avui els aficionats s’han llevat pensat que era possible, han d’estar orgullosos del seu equip.”

Finalment, Quique no va voler valorar la feina de Mateu Lahoz i va lamentar els problemes físics a la davantera. “Sabíem que l’eliminatòria es resoldria en la segona part i calia arribar bé. Ens hauria agradat arribar amb més cames i davanters, però les circumstàncies no ens ho han permès. Hem fet una molt bona eliminatòria. Un molt bon partit d’anada i avui hem competit bé. El Barça s’hauria volgut acarnissar amb nosaltres i hem tingut possibilitats fins a l’últim minut.”