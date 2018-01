Chen rebaixa la tensió

Chen Yansheng arribava a les cinc i vuit minuts de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque. Allà va veure una part de l’entrenament del primer equip i després es va reunir amb el director general esportiu, Óscar Perarnau; el conseller Mao Ye Wu; el vicepresident i mà dreta del jerarca xinès, Adolf Rosaud, i Quique Sánchez Flores. Sobre la taula hi havia l’enuig del tècnic per la marxa de Javi Fuego al Vila-real. Una sortida que el mateix futbolista va propiciar per la bona oferta del conjunt groc, que li amplia la seva carrera esportiva en un any. A banda d’això, el tècnic està enfadat per la indefinició del projecte. Escaldat per l’estiu passat, en què va veure com la planificació esportiva i els fitxatges il·lusionants quedaven en no res per la cotilla del límit salarial. El tècnic va verbalitzar la seva incomoditat després de la derrota contra el Leganés diumenge. “Què li diré a Chen? No ho sé, perquè no sé cap on va el projecte”, responia el tècnic.

La missió de Chen Yansheng en la cimera d’ahir amb l’àrea esportiva tenia un objectiu clar: frenar la crisi que es podia generar a partir de les declaracions del tècnic. El jerarca xinès va tranquil·litzar el tècnic madrileny i va encaixar les crítiques al projecte fetes pel preparador. Chen sap que hi ha hagut elements en la confecció de la plantilla de l’últim any que no han estat els esperats, i per això el club està treballant per corregir aquesta deriva amb els canvis que s’estan fent en la parcel·la directiva en les últimes setmanes. Un projecte que ha de seguir evolucionant per implementar millores. No obstant això, el president també va fer saber a l’àrea esportiva que tota la culpa no era del club, i que els tècnics també havien tingut certes decisions desencertades. Posat tot en context, el president va instar a centrar-se a fer una bona segona volta per intentar assolir els objectius traçats i tancar la lliga de la millor manera possible. Un cop acabat el campionat, s’emplaçaran a parlar del futur i de l’enfocament del tercer any de projecte.

Moviments de mercat

L’àrea esportiva també va informar el president sobre els fitxatges. El club espera tancar la incorporació de Carlos, La Roca, Sánchez, mig defensiu de la Fiorentina, que arribaria com a cedit fins a final de temporada. És el recanvi que li ofereix el club per suplir la sortida de Javi Fuego. El colombià seria un jugador de rendiment immediat i coneix la lliga pel seu pas per l’Elx.