De ‘Roca’ a Roca

La Roca entra, Marc Roca es queda. L’últim dia de mercat d’hivern en l’Espanyol va continuar dibuixant l’efecte dominó provocat pel traspàs de Javi Fuego al Vila-real. Per mirar de calmar Quique Sánchez Flores, el club blanc-i-blau va lligar la cessió fins al final de temporada, sense opció de compra, del migcampista defensiu del Fiorentina Carlos Sánchez (Quibdó, 1986), i un cop cobert aquest forat va autoritzar que el jove del planter marxés uns mesos, però no hi va haver acord ni amb el Còrdova ni amb el Leganés.

Chen Yansheng va ser dels molts que van passar pels despatxos de la ciutat esportiva en un dia d’alta activitat. L’endemà d’escoltar les queixes de l’entrenador per la planificació esportiva, el president va seguir l’últim dia de mercat, destinat a trobar algun jugador que ajudés en el present sense hipotecar el futur. Quique Sánchez Flores va ser dels qui van parlar amb Carlos Sánchez per convèncer-lo de canviar d’aires. Colòmbia s’ha classificat per al mundial i el migcampista no vol perdre la condició de titular. La Roca havia perdut el protagonisme en el Fiorentina, i després d’entrar i sortir de l’onze en la campanya passada, en l’actual tan sols ha aparegut tres cops com a titular en la lliga italiana. El jugador colombià, que coneix la primera divisió d’haver estat en l’Elx en la 2013/2014, feia temps que era a l’agenda periquita, que ha vist caure de la llista altres vells coneguts com MBia. A la nit es va cloure l’entesa i avui ja s’entrenarà amb l’equip, abans de ser presentat a Cornellà, on es farà balanç del mercat.

Carlos Sánchez serà el relleu de Javi Fuego, que va demanar a l’Espanyol que el deixessin marxar. Pivot defensiu per pivot defensiu. Marc Roca va fer l’entrenament matinal i va marxar, tot i que el seu representant, Joaquim Macanàs, es va quedar a la ciutat esportiva. L’agent sabia per boca del club que Quique no el deixaria sortir si no hi havia algun fitxatge. No volia perdre tres migcampistes de cop, ja que el mercat va arrencar amb l’adeu de Diop. L’entesa final amb el Còrdova es va trencar pel percentatge de la fitxa a assumir pels andalusos, que tenien problemes amb l’espai salarial. Es va haver de buscar una altra via a última hora, amb el jugador a Cornellà valorant opcions. El Leganés, el Nàstic i l’Osca van insistir i es va negociar fins l’últim minut amb els madrilenys, sense èxit.