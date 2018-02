Un projecte a foc lent

El vicepresident, Carlos García Pont; el director general esportiu, Òscar Perarnau, i el director esportiu, Jordi Lardín, van comparèixer ahir al matí a l’auditori del RCDE Stadium. Un dels temes que hi havia sobre la taula era esbrinar amb claredat i transparència cap a on va el projecte esportiu de l’Espanyol. L’aficionat encara té molt present la il·lusió que va generar l’arribada de Chen Yansheng al club. “Volem estar en la Champions en tres anys”, va dir llavors el màxim mandatari xinès en agafar les regnes del club. Dos anys després, el projecte esportiu està encallat i les frustracions han estat més nombroses que les alegries. Ara mateix l’equip està en la 14a posició de la taula, una situació que tampoc ajuda a veure les coses amb més positivisme. Ara la qüestió principal a esbrinar és la velocitat amb què evolucionarà el projecte en els propers anys.

Precisament, aquesta era una de les demandes que va posar sobre la taula el tècnic, Quique Sánchez Flores, en la seva reunió de dimarts amb el president. “S’ha fet una regularització financera que ens dona tranquil·litat. No hem de fer coses rares per sobreviure ni vendre un jugador per dos duros”, deia Carlos García Pont, que donava valor al múscul financer que ha suposat l’entrada del jerarca xinès a l’entitat. No obstant això, el vicepresident traçava amb precisió i realisme el que pot fer i el que no pot fer l’Espanyol. “No som rics. Podem fer les coses amb més calma. El projecte que teníem ha d’anar més a poc a poc. No estem fent un Espanyol de retallades. Fitxar amb diners és molt fàcil, però els nostres tècnics estan treballant optimitzant els recursos que tenim”, argumentava el directiu blanc-i-blau. Un alentiment del projecte que va corroborar Òscar Perarnau. “Entenem que l’afició de l’Espanyol es pugui sentir frustrat per haver generat unes expectatives que no eren del tot reals. Nosaltres no podem fer inversions milionàries com altres equips de mitja taula. No podem sortir del pressupost, i estem treballant amb molta seriositat i rigor”, va dir el maresmenc. “Més que parlar del projecte prefereixo parlar del context. Amb el pas del temps s’ha anat modificant i alentint el projecte. Però s’està fent una bona feina, i el que és més visible és el primer equip. S’estan posant tots els esforços per millorar i consolidar el nostre planter”, va afegir. I el tècnic anava més enllà en les seves argumentacions. “La inversió que s’ha fet ha anat encarada a liquidar el deute històric que teníem, i no a la inversió esportiva. Anar més ràpid no vol dir que sigui millor”, reblava el maresmenc deixant clar que la realitat del club ha de ser apostar pel model de fa tres anys amb la diferència que no hi ha urgències econòmiques. Tot depèn de potenciar la formació de jugadors del planter del primer equip i fer fitxatges estratègics a un preu contingut, així com les noves fitxes.

Chen hi confia

García Pont també va traslladar un missatge de tranquil·litat del president: “Chen confia que l’equip farà una bona segona volta i que se situarà en una bona posició en la taula.” No obstant això, els objectius classificatoris de l’equip van quedar, una vegada més, diluïts. Cal recordar que ahir Diego López va assegurar que desconeix quins són els reptes de l’equip per a aquest curs: “No ho sé ni m’importa. El principal és pensar a guanyar el pròxim partit i seguir superant-se cada setmana”. Ahir el director esportiu, Jordi Lardín, tampoc va aclarir aquest assumpte: “Els objectius són seguir millorant i assolir una posició millor que la que tenim ara. Confiem que això s’assolirà per la qualitat que té la plantilla.”

Ferms amb Quique

La compareixença d’ahir també va servir per escenificar la confiança del consell en la figura de Quique Sánchez Flores. La imatge del tècnic va quedar deteriorada per la seva intenció de marxar fa unes setmanes a l’Stoke i, més endavant, per la seva empipada per la marxa de Javi Fuego, que va provocar una crítica oberta del madrileny a la directiva i la seva pobresa en explicar el projecte. La reunió de dimarts va servir per portar certa calma i llimar diferències: “Quique té un any i mig més de contracte amb l’Espanyol. Quique va iniciar aquest projecte, i ara el més important és la unió. I Mr. Chen sap que hi ha implicació, perquè si no fos així s’hauria donat un canvi.” “En cap cas [Quique] ens ha dit que li busquem un recanvi, tot el contrari. No és un tema que ens preocupi”, assegurava Lardín per aparcar aquest assumpte, com a mínim, fins a final de temporada.