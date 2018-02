Tot el pes de la responsabilitat de fer els gols

Tercer derbi en pocs dies i l’encarregat de bregar en solitari i mirar d’aprofitar les escasses oportunitats que es generin serà de nou Gerard Moreno. El davanter de Santa Perpètua de Mogoda es troba més sol que mai davant del gol.

L’Espanyol es mou en uns paràmetres golejadors més que pobres. 18 en 21 partits. Els equips que tenen pitjors números ocupen zona de descens o n’acaben de sortir, com l’Alavés, quart per la cua. Gairebé la meitat (8) són obra del pitxitxi periquito, sense oblidar que del còmput total dos van ser en pròpia porteria. Cap equip de primera divisió té aquesta dependència de l’olfacte d’un sol jugador. En les últimes jornades Quique Sánchez Flores ha variat el sistema per passar del 4-4-2 o 4-1-4-1 al conegut com a arbre de Nadal, i la mesura, per obra directa o no, ha comportat que el gol deixés de ser exclusiva de tres. Darder, Marc Navarro i Hermoso s’han estrenat darrerament, tot i que tan sols el golàs del badaloní a Leganés es pot atribuir al nou esquema, que omple més el mig del camp i tracta que siguin els laterals que aportin profunditat.

Així, en el derbi de demà el més probable és que repeteixi la tàctica de la copa del Rei. En els dos partits Gerard Moreno va començar sol en punta, amb cinc migcampistes al darrere i Baptistão apareixent en la segona meitat per intentar aprofitar el desgast del Barça i estirar l’equip. I el punta de Santa Perpètua es va trobar una missió gairebé impossible de crear perill sempre en inferioritat numèrica. Va tenir l’única rematada clara en la tornada, just després de l’1-0, però li va sortir massa centrada. “Intentarem repetir el que vam fer en l’anada, en què l’equip va defensar molt bé, va saber jugar les cartes. És el camí a seguir. Sabem com juguen i hem d’intentar sorprendre’ls sent forts i durs, que els costi acostar-se i tenir ocasions.” Si ell no marca, costa una barbaritat que ho faci algú altre. La davallada dels davanters és evident. Piatti venia de fer la millor temporada de la seva carrera amb 10 dianes, i tan sols n’ha fet una. Ha desaparegut de l’onze. El registre és idèntic en Sergio García, que va fer el de la victòria contra l’Atlético abans de Nadal però que segueix lluny del rendiment esperat. El mateix passa amb Baptistão, xiulat en els darrers duels a casa per haver fallat ocasions clamoroses. En la lliga no veu porteria des de principis d’octubre.

Per tot plegat, la direcció esportiva va estudiar el mercat al gener per buscar un reforç, però no va trobar cap candidat que els fes el pes. Es va deixar marxar Álvaro, sense tapar el seu lloc amb cap alternativa. Tot el pes recau en Gerard Moreno.