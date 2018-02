“L’equip ha d’estar guiat pel cervell, no només pel cor”

Quique Sánchez Flores ha viscut una setmana complicada, de moltes reunions perquè els resultats no són els esperats i hi ha una tensió interna al club palpable des de la pretemporada. Un ambient que es va mirar de calmar, sense que el calendari hi ajudi, amb el tercer partit contra el Barça en menys de tres setmanes. De nou toca gestionar les pulsacions que s’acceleren contra el rival que més motiva. “És un partit amb molta emoció i sentiments pel mig. Representem un sentiment que s’ha de notar, però hem de controlar les energies perquè desgasta molt enfrontar-se a aquest tipus de rival. Té a veure amb la intel·ligència, cal equilibrar emocionalment per ser un equip que en tot moment estigui guiat pel cervell, no només pel cor.”

Quique Sánchez és conscient, com no podia ser d’una altra manera, de la dificultat de derrotar el Barça. Ningú ho ha fet en la lliga ni tampoc des de l’agost en cap competició fins que l’Espanyol es va imposar 1-0 en la copa. Una gran gesta, així que no és fàcil repetir-ho en tan poc marge de temps. “Pensem que és possible i no parlem d’una altra paraula. Si hem fet una cosa especial aquesta temporada és derrotar equips quan semblava impossible. Va passar amb l’Atlético i amb el Barça. Seria fantàstic un bon resultat, una gran alegria per a l’aficionat, però en cap cas pensaríem que la lliga s’acaba aquí.”

I com es fa? Doncs la tàctica no variarà gaire. L’entrenador de l’Espanyol optarà per poblar el mig del camp malgrat el risc de deixar Gerard Moreno massa orfe per mirar d’estar dins del partit el màxim temps possible. Si s’arriba a la mitja part amb opcions ja es pot començar a pensar a reforçar l’atac per fer mal a la contra. El mirall de la copa del Rei, amb el triomf en l’anada i estar a un sol gol de classificar-se en la tornada. “En els dos partits es va proposar força, una cosa fonamental que era estar viu contra un rival així. Hi ha el risc que en una escomesa et quedis fora del partit. No crec que calgui apel·lar a l’èpica, que és quan fregues la desesperació i no estem allà. L’èpica és el resultat, aconseguir-ne un de bo. En tot moment vam estar dins del partit en tots dos. Es va reduir molt un equip que té moltes eines per superar els rivals i es va entendre bé què calia fer en aquest tipus de partits.” El madrileny va recordar que si el València i altres equips han fet plantejaments similars és perquè tots acaben arribant a la mateixa conclusió.

Precisament un dels riscos de l’eliminatòria de copa era repetir la mala experiència del precedent amb Galca. L’Espanyol va competir bé i fins i tot va ser capaç d’aconseguir un resultat positiu, però el desgast físic i psicològic es va pagar en la lliga. Segons Quique, no cal témer per això. “ No ens ha deixat cap herència negativa, res que ens hagi tret ànim. Vam sortir ben parats, sabent que podem tornar a competir bé. “No ens ha produït desgast. La primera part de l’enfrontament ens va generar una gran alegria i això sempre estarà allà. Els aficionats han somiat que era possible i no ens va deixar marca la tornada. Tant de bo demà pugui ser una extensió.”

L’ambient a l’estadi