Apadrinats sense cap tracte de favor

En el món actual hi ha moltes professions que importa més qui et coneix o t’apadrina que no pas els teus coneixements o habilitats. No és el cas de l’Espanyol. Quique Sánchez Flores ha fitxat des que va aterrar l’estiu del 2016 al club blanc-i-blau sis jugadors als quals ja havia tingut amb anterioritat a les seves ordres en altres equips, i cap d’ells és intocable. Jurado és l’únic de tots plegats que ha tingut una mica de continuïtat, mentre que tres d’ells ni tan sols formen part de la plantilla ara mateix.

“Visc cada dia com si no fes tant de temps que estic amb en Quique. Miro de fer el que vol l’entrenador. Com que em coneix sempre vol el màxim de mi i intento donar-l’hi.” Jurado va aterrar fa dos estius i precisament va trigar a entrar a l’onze perquè Quique Sánchez Flores, que l’havia tingut al Watford la temporada anterior i a l’Atlético, el veia fora de forma. Al final es va fer un lloc, sent titular en 27 partits de lliga, si bé va ser el més criticat, fins i tot xiulat en alguna ocasió. En l’actual campanya ha passat de fix a quedar fora de la convocatòria, sobretot després d’una actuació irresponsable a Las Palmas, penal en el temps afegit inclòs, i de mica en mica va tornant, com amb la titularitat en el derbi.

Tensió amb Reyes