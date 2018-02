Carlos Sánchez: “Fa poc que sóc aquí, però amb tots tinc un ‘feeling’ positiu”

Carlos Sánchez va tenir quatre minuts i el descompte al derbi després de només tres entrenaments amb l’Espanyol. Cedit pel Fiorentina, diumenge s’estrenarà a l’onze titular i avui ha deixat clar que se sent del tot preparat. “Físicament estic molt bé, no hi haurà problema. Vinc a ajudar i a créixer, a aportar el meu gra de sorra. Fa poc que he arribat, però amb tots he notat un feeling positiu. M’és igual amb qui em toqui jugar, sóc jo que m’he d’adaptar a ells.”

La roca ha arribat per tapar l’adéu de Javi Fuego, que va demanar marxar al Vila-real. Quique Sánchez Flores no li ha demanat res més que faci el seu joc. “El míster em coneix i vol que faci el que estic acostumat, el joc que sé fer. No m’ha demanat coses rares i sé que vinc a substituir un jugador important.” La cessió és fins a final de temporada, però Carlos Sánchez ha obert la porta a seguir la pròxima temporada. “Tinc contracte amb el Fiorentina i tinc un any més. Si tot va bé no tindria problema en seguir aquí.”

El migcampista colombià ha ressaltat la bona rebuda del grup. El clima positiu del vestidor fa anys que és un dels punts que ressalten els jugadors de l’Espanyol. “M’ha cridat l’atenció el grup i com em van rebre. Es com si ja hagués jugat aquí i tornés. M’he trobat una família i això té molt de valor. Aquí m’ho han posat molt fàcil i estic molt a gust.” Finalment, Carlos Sánchez ha parlat dels objectius de la temporada. “Europa? Fa una setmana que he arribat i m’he trobat un grup molt unit que empeny cap al mateix costat. L’objectiu sempre és millorar. Volem igualar o millorar la passada temporada. La idea és sumar diumenge contra el Celta. És un molt bon equip, però anem amb molta il·lusió i portar un resultat positiu ens ajudaria molt.”