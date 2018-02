Un punt i una gasiveria incomprensible

L’Espanyol ha marcat al minut 9 i ha decidit que el partit ja s’havia acabat. Els blanc-i-blaus gairebé no han tornat a passar del mig del camp i el Celta ha capgirat el marcador amb dos gols de Maxi Gómez, un a cada part, abans que Gerard Moreno s’inventés el 2-2 a tocar del xut final.

El partit ha començat amb un domini molt clar del Celta, però en el minut 9, Jurado ha combinat amb Gerard Moreno i la passada amb profunditat ha deixat sol Baptistao, que ha definit a la perfecció per fer el 0-1. El gol ha comportat una fase en què els locals han tingut la pilota sense saber què fer-ne, si bé en el 25’ una incorporació de Mallo ha comportat una rematada perillosa de Maxi Gómez, massa centrada. L’Espanyol ha reculat més del recomanable i en el 31’ de nou una jugada per la dreta i la centrada ha trobat el cap de Maxi Gómez, que ha guanyat l’esquena de David López per fer l’1-1. El davanter uruguaià ha estat un maldecap per a la defensa periquita i en el 36’ ha fregat el segon, però Diego López s’ha estirat molt bé per desviar el xut a córner en una contra viguesa.

La segon part ha mantingut la dinàmica del Celta amb la veu cantant i l’Espanyol desesperadament endarrerit. Quique Sánchez Flores ha començat a moure la banqueta al quart d’hora amb l’entrada de Sergio García per Jurado. El primer a tenir una ocasió clara, però, ha estat de nou el Celta en una rematada de cap a l’àrea petita de Maxi López, bona resposta de Diego López i la pilota quedant morta en zona letal sense que ningú la connectés. El porter ha tornat a exercir de salvador posant el peu en una acció d’estratègia al 74’, poc després que l’entrenador blanc-i-blau hagi fet entrar també Piatti i Dídac.

L’Espanyol ha jugat amb foc i s’ha acabat cremant. El gol del Celta era qüestió de temps i en el 79’ Maxi Gómez ha rematat dins d’àrea i l’esquena d’un defensa ha estat suficient per fer que Diego López no hi arribés.

L’Espanyol s’ha vist darrere en el marcador sense poder dir que fos injust. Més aviat tot el contrari. Però en el 86’ una passada llarga de Víctor Sánchez l’ha baixat Gerard Moreno i s’ha tret una volea ajustada al pal en el 2-2. Encara hi ha hagut marge a un últim ensurt en una acció a pilota aturada al 90’ en què incomprensiblement el Celta ha enxampat l’onze blanc-i-blau descol·locat i Lobotka s’ha escapat sol, si bé ha pecat de lent.