Víctor Sánchez va passar aquest matí per sala de premsa. El migcampista va valorar l’empat d’ahir a Vigo aconseguit “in extremis” gràcies a un gol de Gerard Moreno. La imatge del conjunt periquito no va ser bona i va estar sempre en mans del bioritmes competitius dels gallecs.

“És veritat que no hem perdut. el punt és bo però volíem fer les coses millor i donar un altre imatge. El punt és un premi molt gran però l’Espanyol no és l’equip de Balaídos. Altres vegades mereixíem més i no hem guanyat”, deia el rubinenc que deixava clar el patiment dels blanc-i-blaus. “Quan marquem sabem que no estem en un bon moment. El partit va seguir la mateixa tònica després. No vam tenir possessió i no vam enllaçar tres passes seguits”, es sincerava el tècnic que sap que ara l’objectiu de l’equip és no acabar en “terra de ningú” tot i que deixava clar que la permanència no està, ni de bon tros, tancada. “No estem salvats, aquesta lliga està molt igualada. Sabem que hem de guanyar molt per estar salvats. La idea és tornar als plantejaments de l’any passat. Atacs ràpids que ens donava molt. Hem de ser també forts defensivament, hem partit molt tenint errors”.

Víctor Sánchez també apuntava com pot aspirar l’equip a millorar la seva posició actual. “No podem estar contents amb la classificació que tenim ara. No ens obsessionem ni amb la part de dalt ni amb la de baix. Ara estem en una zona de ningú però tenim temps encara. La segona volta és molt llarga. Si ho fem bé ens ficarem a dalt però hem de guanyar ja aquest cap de setmana davant del Vila-real, és quasi com una final, i també anar a Corunya amb la idea de guanyar. Hem de sumar ja de tres en tres” i seguia argumentant. “Aquest equip no és un conjunt que guanyi la posessió. Fora de casa hem guanyat partits defensant bé i marcant un de les tres que teníem. L’Equip no té por però li falta certa confiança”.

Per últim, Víctor Sánchez va valorar el gran moment de Gerard Moreno. “És un futbolista que té que anar a la selecció, té el nivell per fer-ho i s’ho mereix més que ningú. A nosaltres ens dona molt tan en atac com en defensa” i també va parlar de la titularitat de Carlos Sánchez. “S’ha integrat molt bé en el grup, aquest és un gran vestidor. Ens donarà molt”.