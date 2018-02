Diego López: “No mirem encara l’avantatge que tenim amb els de baix”

Diego López va ser diumenge un dels protagonistes de l’empat de l’Espanyol a Vigo. El porter gallec ha restat importància a l’actuació i a les paraules de Quique Sánchez Flores indicant que necessitava un partit així. “Les sensacions són bones a cada entrenament. Després d’una lesió tornar sempre és complicat i he hagut de treballar per tornar el màxim nivell. Potser el més difícil va ser a Tenerife després de temps sense jugar, però un porta molts partits i l’experiència fa que la confiança no marxi ni la tranquil·litat. Hi ha partits que tens més opcions de ser decisiu, però el treball és el del dia a dia. Tant de bo tots podem ser decisius a cada partit.”

El veterà jugador, que ha admès que no li agraden els sobrenoms que li estan posant darrerament, ha reconegut que el partit del Celta no va deixar ningú content. L’Espanyol es mou en terra de ningú, però ni està salvat ni ha dit adéu a Europa. Per això Diego López s’ha aferrat al discurs del dia a dia. “El partit del Celta vam marxar enfadats pel joc. No mirem encara l’avantatge que tenim amb els de baix, ni tampoc els punts amb els de dalt. Només ens centrem en competir al màxim. Cada diumenge és una oportunitat i ara tots els partits seran difícils, es veuran resultats diferents, menys previsibles i hem de tenir la confiança i la feina que podem endur-nos els punts.” El vestidor assumeix les crítiques rebudes pel duel a Balaídos, en què gairebé no van veure la pilota i van viure tancats a l’àrea, si bé hi busquen el vessant positiu. “Se’ns deia que ens costava aprofitar les oportunitats i que ens faltava fortuna. Doncs vam aprofitar les dues que vam tenir i ells arribant més no van guanyar. Ells jugaven molt bé al futbol i van trobar més llibertat de l’habitual, trobant-se més arribades, però vam treure un bon resultat. Quedem-nos amb això.”

Diego López ha apuntat que veu Pau bé, treballant fort com si res malgrat passar a la suplència per motius contractuals i ha insistit que a la segona volta no s’hi val a badar perquè tothom es posa les piles. “Tret d’una temporada sempre he estat pensant i vivint a la part alta de la classificació. Estem en una zona poc definida, amb la idea de sumar i acostar-nos a la zona alta. Sabem que a la segona volta els equips lluiten molt i cada punt es complica. Sabem que cada anys els tres de baix sumen més punts i cal anar sumant per escapar d’ells abans de mirar si pensar en la zona europea o la part alta.”

Finalment, el porter gallec ha restat importància a la mala ratxa del Vila-real o la possibilita que acusin l’esforç del duel d’ahir a l’Europa League a Lió. Diego López ha tingut paraules amables per al rival del pròxim diumenge. “És un club especial, on vaig estar cinc anys i tinc molta estima per ells. Serà un partit molt difícil i esperem sumar els tres punts.”