Agredits per una estelada

Un jove seguidor i el seu avi, de 84 anys, van ser colpejats ahir al RCDE Stadium. La picabaralla va succeir durant el partit que enfrontava l’Espanyol i el Vila-real. El jove aficionat de l’Espanyol acompanyava el seu avi amb una estelada, i un altre seguidor periquito li va recriminar que la portés i l’exhibís. El jove no li va fer cas i l’altre aficionat va decidir acabar la discussió ventant un cop de puny al seu avi a les costelles i obrint-li una cella al seu net.

La baralla es va produir a la zona de tribuna de l’estadi, la que està davant de la zona presidencial. En un primer moment el club no tenia constància dels fets, però els Mossos tenen constància d’aquesta agressió i l’han reflectit en el seu atestat del partit.

El jove agredit ja ha demanat a les xarxes socials tota mena de material fotogràfic o videogràfic per aportar-lo en la denúncia que presentarà en les properes hores.

El club està estudiant el cas amb detall per prendre les mesures disciplinàries pertinents i actuar amb total fermesa.

En qualsevol cas, aquesta agressió entre seguidors de l’Espanyol posa de relleu la difícil convivència que hi ha entre les diferents opcions polítiques a les grades de Cornellà. Una situació que s’ha anat crispant en els últims anys malgrat la intenció de certs col·lectius per establir nexes de cordialitat. Una cordialitat que passa pel diàleg i la tolerància, però hi ha certs aficionats, com es va veure ahir, que no accepten les diferències de pensament polític. Mala peça al teler.