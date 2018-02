Una guspira molt perillosa

Diumenge 18 de febrer. 20.50 h. Sector 108 del RCDE Stadium. Un soci de l’Espanyol decideix desplegar una estelada. A un altre seguidor, el suposat agressor, que no és soci de l’Espanyol, no li agrada el que veu i es dirigeix cap al jove de l’estelada de manera despectiva. Insults, escopinades i agressions que van acabar amb el portador de l’estelada amb una cella oberta i, com a dany col·lateral, l’avi del noi, de 84 anys, va rebre un cop de puny a les costelles. Violència en un camp de futbol i amb l’agreujant de motius ideològics. El jove agredit ja va presentar la denúncia pertinent a la policia i tant ell com la seva família tenen decidit donar-se de baixa com a socis de l’Espanyol.

Precedents

No és la primera vegada que passa en els últims temps. Molts socis, la gran majoria de tarannà catalanista, han renunciat a anar al camp per por o incomoditat; altres han preferit agafar una modalitat de carnet, el RCDE Fan, per veure algun partit puntual al llarg de la temporada tot conservant el número d’antiguitat de soci esperant anys millors. Altres han tirat pel dret i s’han donat de baixa directament en veure que la seva integritat física estava en perill. L’agressió de diumenge és una guspira que delata la tensió que es viu a l’Espanyol en els últims anys. Una convivència que s’ha anat erosionant de manera preocupant a causa d’un sector minoritari de seguidors que estan imposant la seva llei a còpia d’intimidar la resta de companys de localitat si no combreguen amb la seva ideologia. Fins ara tota aquesta situació s’ha viscut amb silenci i la gran majoria de la tensió s’ha produït fora de l’estadi. Però la situació de calma tensa era evident amb la guerra de banderes en què s’ha convertit la graderia de Cornellà. Una situació que a principi de temporada el club va intentar solucionar impulsant un camp només blanc-i-blau. A aquesta iniciativa s’hi van sumar diversos col·lectius del club, i la posada en escena va resultar desdibuixada pels grupuscles que hi ha arreu de l’estadi que no van respectar el pacte. Encara més, en els últims derbis a Cornellà la proliferació de banderes espanyoles és més que notable.

Compromís del club