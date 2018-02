Empats

Victòries

Derrotes

Quique Sánchez Flores és un amant de les estadístiques. En recull de tota mena i no dubta a treure’n alguna en cada roda de premsa, ja sigui per recordar que el seu equip és dels més intensos i dels que més corren o, en l’última ocasió, per deixar clar que té controlat que el Deportivo és l’equip que més gols encaixa a pilota aturada, oferint-ne la xifra exacta. L’empat de divendres a Riazor va ser el número 21 en la lliga des que l’entrenador madrileny va aterrar a la banqueta periquita l’estiu del 2016, i serveix per igualar el nombre de victòries i derrotes. Unes dades que es van tenyint de negatiu a mesura que el calendari crema jornades i les sensacions van a pitjor.

Si Quique Sánchez Flores ha acumulat 21 victòries, 21 empats i 21 derrotes és sinònim que l’Espanyol no va bé. Pures matemàtiques. La primera temporada de l’entrenador madrileny a la banqueta es va tancar amb 15 triomfs, per 11 igualades i 12 ensopegades. La ratxa actual ha comportat la igualtat, amb el 2018 com a any horrorós fins al moment. L’any anterior es va tancar d’una manera magnífica en superar l’Atlético de Madrid i el nou arrencava també més que bé amb el 0-1 a Màlaga. En la lliga aquí es van acabar les alegries. Els blanc-i-blaus s’han repartit els punts amb el rival en cinc ocasions, els últims quatre de manera consecutiva, acompanyat de dues decepcions contra el Sevilla i a Leganés.

“Fa temps que no guanyem i ens preocupa. Tenim ganes de tornar a sumar de tres en tres”, va indicar ahir Gerard Moreno. El pitxitxi periquito és l’excepció en un equip amb problemes ofensius. Si el campionat anterior es va cloure amb 49 gols a favor i 50 en contra des de la vuitena posició, enguany ja s’ha caigut al setzè lloc amb 22 dianes celebrades –cinquè pitjor de primera– per 32 del rival.

Per tot plegat l’objectiu de la temporada varia sobre la marxa. De marcar-se com a fita les places europees es va passar a aspirar a igualar o superar el vuitè lloc del campionat anterior. El problema és que l’Espanyol amenaça d’instal·lar-se en terra de ningú, a nou punts del descens i a set del setè lloc, així que darrerament Quique Sánchez Flores ha parlat del top 10, l’objectiu del seu primer any. El discurs de l’entrenador cada cop té menys adeptes i en els dos últims desplaçaments ha replicat les crítiques per la mala imatge qüestionant si s’estava faltant al respecte al rival o no se l’havia estudiat prou. Una tesi que podria rebre certa comprensió a Vigo, però no a Riazor, en què el punt va ser un botí enorme tenint en compte les ocasions del Deportivo, penal inclòs, que està en zona de descens, ha canviat dues vegades d’entrenador i és el més golejat de la categoria.

L’Espanyol es mou en mode depressiu. Fa un any l’equip era novè amb vuit punts més després de nou victòries, nou empats i set derrotes en una estadística que anava millorant amb el pas del temps després d’una arrencada problemàtica. I 13 gols més. Per això creix la sensació que els números de Quique acabaran en negatiu i no hi haurà tercer any.