David López: “Ens crèiem pitjors del que realment som”

La victòria contra el Real Madrid com a revulsiu. És l’esperança de l’Espanyol després que els mals resultats hagin passat factura a l’equip segons David López. “Un dels principals problemes és la confiança i la moral. Ens crèiem pitjors del que realment som. Sabem que tenim més nivell que els punts que portem i això et va fent minvar la confiança, t’enfonsa mica en mica i per això la victòria de l’altre dia és una injecció de moral.”

La confiança és un factor clau i diumenge l’Espanyol visita un rival que la té pel terra. El Llevant està en crisi i s’ha d’intentar aprofitar. “Serà un partit molt important. No serà fàcil perquè vénen amb urgències. Fa temps que no guanyen i ho necessiten i aquests partits són els més perillosos. Mirarem de donar el màxim. El més important serà no cometre errors ni donar-los opcions de tenir una injecció de moral que els permeti anar a pel partit. Hem de saber trobar els espais perquè ens esperaran. Ho vam fer a la copa i el partit allà serà similar, l’hem de repetir igual.”

David López no sap per què l’Espanyol viu una temporada decebedora i en canvi ha estat capaç de derrotar Barça, Atlético i Real Madrid. “No sé per què. Sabem que hem de millorar en això perquè si som capaços de guanyar equips de tant nivell també hauríem de poder derrotar a qualsevol. Per voluntat o motivació no és. És per qüestions tàctiques i errades.” El polivalent jugador confia que l’equip blanc-i-blau trobi per fi la ratxa de resultats que els empenyi cap a la zona que anhelen, tot i saber que no serà gens fàcil. “Ara estem amb molta confiança i moral. Però estem amb els peus tocant a terra perquè ja ens hem endut uns quants calbots. Sempre pregunteu per Europa i l’ambició. Al vestidor hi ha ganes, però ara hi ha una lliga de set o vuit equips que el millor serà setè i anirà a Europa. No serà fàcil, però ho intentarem.”

Finalment, David López no ha volgut vincular la millora en defensa, amb dos partits sense encaixar gols, al seu retorn a la línia. “No crec que s’hagi millorat perquè hagi tornat. Hem anant millorant coses, coses que ja fèiem la temporada passada i s’havien oblidat. Mica en mica anem retrobant el camí i el més important és que anem trobant la manera. Els canvis? L’entrenador va provant fins trobar la tecla. La defensa és la línia que necessita més compenetració. Un pas endavant o enrere marca molt. La temporada passada va ser un dels secrets, amb una mirada ja sabíem el moviment a fer i això ens ha faltat.”