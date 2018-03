Encaixar com un guant

Quique Sánchez Flores es va enfurismar en veure que l’Espanyol no dubtava a traspassar un fix en l’onze titular com Javi Fuego en el mercat d’hivern. El tècnic madrileny va fer públic el seu malestar, però la realitat és que l’asturià està passant a l’oblit a una velocitat rècord. El culpable és el substitut, Carlos Sánchez, que està rendint des del primer dia, alegria de present, però mala notícia de cara a l’estiu.

El rendiment de la Roca va a més. Presència testimonial en el debut contra el Barça i titular en els quatre partits següents. El colombià va brillar en la recuperació de pilotes, el seu fort, i va ser el que més en va tallar. N’ha acumulat 34 en aquest breu tram, fent poques faltes i sense veure cap targeta groga. On està aportant una mica més del previst és en l’inici del joc perquè a banda de robar les passa ràpidament, sense complicar-se la vida, tot i que a Riazor va tenir un parell de pèrdues comprometedores. 32 passades bones a Vigo, 49, 47 i 40 en els enfrontaments posteriors, fins a oferir una mitjana superior a la de Javi Fuego en aquest aspecte i malgrat el poc temps que fa que és a la plantilla. A banda que necessita menys tocs que l’asturià per trobar un company. “Aquest perfil de jugador a la defensa ens ajuda moltíssim, en defensa perquè sempre està ben situat i també en la sortida de pilota perquè és intel·ligent i sap com col·locar-se per iniciar les jugades”, remarcava ahir David López. No és casualitat que el conjunt blanc-i-blau hagi encadenat dos partits amb la porteria a zero, un dels quals contra el Madrid, per primer cop en la lliga.

Futur dubtós