Darder: “Si es paga un traspàs alt potser hauria de tenir més pes del que tinc”

Sergi Darder ja ha superat el número de partits que obliga l’Espanyol a pagar el pròxim estiu vuit milions d’euros a l’Olympique de Lió per quedar-se’l en propietat. El migcampista balear hi ha estat importància aquest matí. “Són coses que ni ho vaig celebrar. Ho vaig fer quan vaig arribar perquè sabia que em quedaria molts anys. El club ja em va dir que jugués o no em volia molts anys. Per això ni vaig mirar quan superava el límit. Ser el més car és una pressió extra, però ja sabem que el mercat estar boig. Potser els vuit milions d’ara són tres de fa anys o així. Pogba va tornar per 100 milions quan va marxar per dos. El futbol està molt boig.”

Amb tot, Darder es convertirà en el fitxatge més car de la història de l’Espanyol, superat els set milions de Baptistao i els sis de Sergio García. Coses de mercat, segons el jugador, que creu que el preu s’ha de traduir en més protagonisme damunt la gespa. “Si es paga un traspàs alt potser hauria de tenir més pes del que tinc. És cosa meva. Sóc jove, he d’aprendre molt i adaptar-me al club, fent un bloc per estar el més amunt possible i jo tenint-hi pes.”

Darder ha parlat també del col·lectiu, amb Europa més lluny i el risc de viure un final de temporada en terra de ningú. El mallorquí ha deixat clar que els objectius del vestidor han anat més enfocats a la millora que no pas a pensar en competicions europees. “Des del primer dia que he arribat no hi ha hagut una obsessió per Europa. És un tema més extern que intern. Sabíem que millorar els resultats de la passada temporada era lluitar per Europa. El primer any potser va ser més de transició i ara ens coneixen més. Dos dels tres que han pujat com Girona i Getafe estan lluitant per Europa. Si som capaços d’arribar a les últimes jornades amb opcions ho intentarem, però només hem de pensar en el pròxim partit, que tenim molt de marge de millora, individual i col·lectivament.” Per tot plegat, el futbolista d’Artà ha buscat la cara positiva als dos empats a Riazor i el Ciutat de València. “Teníem una setmana de tres partits, contra dos en descens que si perdíem seria un problema, hem sumat cinc punts. Satisfets de la setmana no, però tots hauríem signat cinc punts. Estem molts equips posats en aquesta lluita i intentarem sumar per escalar posicions.”

La reflexió arriba després de salvar en l’afegit un punt al camp d’un rival que duia 14 jornades sense guanyar i va destituir l’entrenador poques hores més tard. Darder ha apuntat a la dificultat de jugar un partit després de la mort d’un company i de la topada amb el cap de Diego López, que ha passat la nit a València. “Hem de ser realistes. Estàvem tots afectats. La mort d’un company de professió, després nerviosos també per Diego. Avui ha de tornar pels que ens han dit. És una llàstima, són accions del partit. Es juga la vida, el cap perquè no marquin. No sé si en una o tres setmanes estarà amb nosaltres i ens seguirà salvant. Contents que dins del que té, sigui el menys possible.”

Així, Darder no ha vist amb mals ulls l’empat al camp del Llevant. “Vam fer un bon partit en línies generals. Ho vam veure contra el Dépor, amb un entrenador que pot marxar si no guanyen. Surten a morir i el vam tenir controlat tot el partit. Els volíem lluny de l’àrea perquè van sortir amb dos davanters quan normalment sortia amb un. Vam tenir moltes centrades i potser ens va faltar un punt de mala llet per buscar la rematada, que als últims partits ho estàvem fent molt bé. L’afició va estar amb ells, que em va sorprendre, i l’equip va respondre bé, amb un bon partit i llàstima que no guanyéssim.” Una visió positiva malgrat que l’Espanyol gairebé ni va xutar a porteria. “Hi ha equips que guanyen amb un sol tir. Ahir teníem sensació de partit controlat. Vam posar-nos a perdre quan pràcticament no havien passat del mig del camp. No em queixo de l’àrbitre, però no vam tenir sort. Contra el Madrid va anar a dins al 90’ quan podia anar a fora. No vam xutar a porteria, però l’equip va merèixer guanyar.”

Finalment, Darder ha reconegut que la plantilla blanc-i-blava pot oferir més del que ha mostrat fins al moment. “Tots som conscients que l’equip podia donar més. Tots tenim més futbol que el que estem mostrant. Els altres també juguen, és la primera divisió. Però m’agrada ser autocrític, no només posar excuses. La dinàmica no és dolenta, no tant com sembla, tot i que és cert que els resultats no acaben de ser com s’espera.”