Melendo: “Esperem guanyar al Barça”

Òscar Melendo va passar aquest matí per la sala de premsa de la Ciutat Esportiva. El futbolista del planter va parlar de les sensacions que té l’equip davant el duel de demà davant el Barça que els enfrontarà als blaugrana en la final de la Supercopa Cataluanya al Camp d’Esports de Lleida. “Anem amb moltes ganes i fer-ho de la millor manera. Esperem guanyar al Barça de la millor manera. És una oportunitat pels que no juguem habitualment i agafar confiança i ritme”, deia el jove futbolista que recorda, perfectament, com el seu debut amb el primer equip va ser en aquesta competició. “Què hi ha massa jugadors del filial entre els dos equips? . “És una gran oportunitat pels joves. Jo vaig debutar amb el primer equip en una Supercopa Catalunya i em va servir per anar convocat amb el primer equip”. Melendo serà recordat aquesta temporada pel seu gol al Barça en els quarts de final de copa però que no li ha valgut per fer-se un lloc a l’onze amb regularitat. “Va ser una nit màgica. Vaig donar molta felicitat a molts pericos. I ara treballo per donar més. Tots volem més minuts i jugar cada cap de setmana però intento aprofitar les oportunitats el màxim possible esperant tenir més minuts a la lliga”.

D’altra banda, el davanter va parlar de l’actualitat de l’equip que està molt centrada en l’evolució de Diego López. El porter estarà unes tres setmanes de baixa pel fort cop al cap, que el té hospitalitzat, i que és va fer al Ciutat de València. “Els metges han dit que està bé, estem esperant més proves per veure com evoluciona. Ell ens va enviar un missatge dient que estava bé”. El futbolista també va lamentar l’empat davant del Llevant Estem dolguts per no emportar-nos el triomf” però considera que l’equip ha de concentrar-se les properes jornades per seguir progressant i “acabar el més amunt possible”. En quan al seu futur més enllà del 30 de juny no va donar pistes. “Penso i pensaré sempre en l’Espanyol. Tots volem jugar més i cada cap de setmana però estic molt feliç aquí”.