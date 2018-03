Jurado: “Espero un partit valent, perquè necessitem els punts”

Jurado va ser dels jugadors destacats en la supercopa de Catalunya malgrat el penal fallat, i té molts números de ser titular diumenge per la baixa de Darder. El gadità ha deixat clar que el joc de l’Espanyol és millorable i confia que hi hagi una millora. “S’han vist pocs partits com el d’ahir. Des que vaig arribar penso que tenim plantilla per jugar molt millor del que es veu o s’ha vist en la lliga. És un esport que et dona noves oportunitats des seguida.”

El rival, la Real Sociedad, vol tenir la pilota, cosa que afavoreix les característiques d’un Espanyol que se sent més còmode al contraatac. Jurado, però, vol veure un equip blanc-i-blau que no esperi, sinó que porti la iniciativa. “El més important és estar pendents de nosaltres, més enllà del rival. Sabem jugar a futbol i hem de tenir confiança per fer el nostre joc i que sigui la Real la que pateixi. Espero un partit complicat. La Real juga bé a futbol i sempre ens ho posa difícil. Espero un partit valent, jugant a casa, perquè necessitem els punts.”

Jurado ha valorat positivament el partit contra el Barça d’ahir i ha analitzat les possibilitats de l’Espanyol de classificar-se per a Europa. No serà fàcil remuntar fins a assolir la setena plaça: “És molt difícil, és clar. Hi ha equips jugant a un gran nivell i està molt complicat, però queden moltes jornades. En les deu o dotze últimes jornades ja se sap, qui està millor s’emporta les places europees.”