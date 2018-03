“És un afalac que s’interessin per tu, no una pressió”

Aarón Martín va passar aquest matí per la sala de premsa de la Ciutat Esportiva. El lateral esquerre està vivint la seva segona temporada al primer equip ja consolidat en l’onze titular. El de Montmeló està sempre en les travesses per sortir traspassat en cada finestra de mercat. El futbolista no es veia gens amoïnat. “Ho porto bé, ara mateix aquests temes no m’interessen. No sé que passarà a l’estiu, jo estic feliç aquí”, deia el jove futbolista que afegia que aquest context no el capfica gens. “És un afalac que molts equips s’interessin per tu, no és una pressió”. La bona dinàmica de l’equip convida a mirar cap amunt, Europa? Hem d’anar partit a partit i a final de temporada veurem on podem acabar”. Tot això, el futbolista es felicitava pel fet de sumar set jornades sense perdre i sumar els dos últims partits a casa amb victòria. “Estem amb la confiança de la bona dinàmica i això vol dir que alguna cosa estem fent bé i volem anar a mort dissabte” i tampoc trobava una explicació al canvi experimentat per l’equip. “El que ha canviat és que ara estem amb confiança i ens surten les coses”. Ara la pregunta és perquè aquesta dinàmica ha arribat tan tard. “Si haguéssim sortit abans, estaríem més a dalt Hem de seguir al nivell que estem ara i segur que anirem més amunt”.

Diego López, torna.

Per últim, Aarón va parlar de dos noms propis. El primer, Carlos Sánchez. El futbolista colombià s’ha acoblat com un guant a l’equip i la seva arriba ha coincidit amb la revifada de l’equip en lliga. “Carlos és un jugador extraordinari, dins i fora del camp, ens dona aquell punt d’intensitat que necessitàvem”, explicava Aarón que constava que ara està en el millor moment de la temporada. “Em trobo molt bé i amb la capacitat de fer més coses”. L’altra nom propi és Diego López. El porter gallec va passar aquest matí per la Ciutat Esportiva per primera vegada després del traumatisme cranial que es va fer al Ciutat de València. “L’he vist ara i està bé. Està treballant al gimnàs amb els fisios”, explicava el lateral.