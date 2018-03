Diego López torna a somriure

Van anar a cercar Diego López a primera hora del matí al seu domicili de Barcelona. No era per anar a l’hospital a passar una nova prova per avaluar l’estat del seu traumatisme cranial, sinó per endinsar-se per la ronda de Dalt en direcció a Sant Adrià del Besòs. “L’he vist bé, molt animat”, va assegurar el seu company Aarón. Poc després el futbolista va publicar una fotografia seva al seu compte personal d’Instragram. “Comencem la recuperació al gimnàs amb ganes de tornar.” S’hi podia veure al futbolista somrient i molt recuperat. Cal recordar que la topada amb Sadiku va tenir lloc el passat 4 de març al Ciutat de València. Al marge del traumatisme cranioencefàlic, amb pèrdua del coneixement, també es va fer una ferida incisiva contusa al pavelló auricular dret. El futbolista va fer una mica de bicicleta estàtica al gimnàs i alguns exercicis lleus d’estiraments. El porter seguirà un pla específic de treball durant els dies vinents, fins que no tingui l’alta mèdica per poder tornar a entrar en una llista de convocats. De moment serà baixa per al partit de dissabte contra el Betis, en el qual tornarà a jugar Pau López com a titular. L’aturada de les seleccions juga al seu favor i en funció de la seva recuperació ja podria estar disponible per al matx contra l’Alavés de l’1 d’abril al RCDE Stadium. Ahir Diego era un home feliç.